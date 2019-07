गांधीनगर: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पार्टी के ओबीसी सेल के सदस्य जुगल किशोर ठाकुर को गुजरात की राज्यसभा की खाली हुई दोनों सीटें मिलनी पक्की हासिल करने की ओर अग्रसर हैं. सत्तारूढ़ दल को कुल 105 मत मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 70 मत मिले, जिसमें निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी का मत भी शामिल है. केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुईं राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान शुक्रवार को शाम चार बजे समाप्त हुआ.

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: External Affairs Minister Dr. S Jaishankar and Jugalji Thakor of BJP have been elected to Rajya Sabha from Gujarat. Official results yet to be declared, but it is clear that we have won pic.twitter.com/MdOcDFi86L

— ANI (@ANI) July 5, 2019