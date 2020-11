Gujarat By Election Result 2020: सत्तारूढ़ भाजपा गुजरात विधानसभा उपचुनाव में 12 से लेकर 32 राउंड की मतगणना के बाद 7 सीटों पर अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 9,200 से लेकर 25,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन मोरबी में पीछे है. चुनाव आयोग के आंकड़ों ने तस्वीर को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा गुजरात उपचुनावों में लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी. दोपहर 2 बजे तक, भाजपा को कुल 8 सीटों में से 7 पर अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवारों पर कम से कम 10,000 वोटों की बढ़त थी. Also Read - LIVE Updates Gujarat By Election Result 2020: गुजरात उपचुनाव में भाजपा को सात सीटों में भारी बढ़त, कांग्रेस एक सीट पर आगे

अब्दसा में, भाजपा के प्रद्युम्नसिंह जडेजा 24 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस के शांतिलाल संघानी से 28,594 वोटों से आगे चल रहे थे. डांग में, भाजपा के विजय पटेल 20 राउंड की मतगणना के बाद अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी सूर्यकांत रावत से 20 राउंड में 33,712 वोटों से आगे चल रहे थे.

धारी में, भाजपा के जेवी काकड़िया ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी सूरजभाई कोटडिया से 17 राउंड की मतगणना बाद 9,241 वोटों से आगे चल रहे थे. गढ़डा सीट पर, भाजपा के आत्माराम परमार अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी मोहन भाई सोलंकी से 13 राउंड की मतगणना के बाद 14,378 मतों से आगे चल रहे थे.

कपराडा में, 12 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के जीतू चौधरी अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी बाबू पटेल से 20,871 वोटों से आगे चल रहे थे. करजन निर्वाचन क्षेत्र में, 24 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के अक्षय पटेल अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी किरिटसिंह जडेजा से 11,613 वोटों से आगे चल रहे थे.

लिमडी में, भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री किरीटसिंह राणा कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी चेतन भाई खाचर से 32 राउंड की मतगणना के बाद 25,008 वोटों से आगे चल रहे थे. मोरबी में, पूर्व कांग्रेसी और भाजपा उम्मीदवार बृजेश मेरजा अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी जयंती भाई पटेल से 28 राउंड की मतगणना के बाद 1,785 मतों से पीछे चल रहे थे.

(इनपुटः एजेंसी)