Curfew to be imposed in Rajkot, Surat, and Vadodara between 9 pm and 6 am, starting Nov 21: गुजरात सरकार ने शुक्रवार को अहमदाबाद के अलावा तीन और शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. बता दें कि राज्‍य सरकार ने पहले अहमदाबाद में आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लागू हो गया है. आज शुक्रवार को राज्‍य के डिप्‍टी सीएम नितिन पटेल ने कहा, 21 नवंबर से राज्‍य के राजकोट, सूरत और वड़ोदरा शहर में रात 9 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाया जाएगा. जबकि आज शुक्रवार रात 9 बजे से अहमदाबाद में 60 घंटे का पूर्ण कर्फ्यू (complete curfew) लागू हो गया है. Also Read - स्कूल में पहुंचे 150 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक बंद किए सभी स्कूल

बता दें कि राज्य सरकार ने अहमदाबाद में 20 नवंबर की रात 9 बजे से 23 नवंबर की सुबह 9 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह फैसला राज्‍य में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते लिया है. Also Read - Schools To Remain Closed: इस राज्‍य में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्‍कूल

अहमदाबाद शहर में 60 घंटे का कर्फ्यू

गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 60 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि अहमदाबाद शहर में शुक्रवार (20 नवंबर) रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार (23) सुबह छह बजे तक जारी रहेगा.

‘पूर्ण कर्फ्यू’ के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस ‘पूर्ण कर्फ्यू’ के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी. गुप्ता ने शाम को घोषणा की थी कि शुक्रवार (20 नवंबर) से अगले आदेश तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक ”पूर्ण कर्फ्यू” लागू होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि कर्फ्यू शहर में सोमवार रात 9 बजे से प्रभावी होगा.

अहमदाबाद मेट्रो यात्री सेवाएं दो दिन रहेंगी सस्‍पेंड

गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद सिटी में लगाए गए पूर्ण कर्फ्यू के मद्देनजर, अहमदाबाद मेट्रो यात्री सेवाएं दो दिन, 21 और 22 नवंबर तक निलंबित रहेंगी. सोमवार को 23 नवंबर से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी.

-गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1420 नए COVID-19 के मामले

-1040 डिस्चार्ज / रिकवरी

– 7 मौतें हुई

– कुल मामले: 1,94,402

रिकवर / डिस्‍चार्ज: 1,77,515

सक्रिय केस: 13,050

कुल मृृृृतक संंख्‍या: 3,837

बता दें कि देश में कोविड-19 के एक दिन के भीतर 45,882 नए मामले सामने आने के साथ शुक्रवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई. वहीं इस रोग से उबरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 84.28 लाख हो गई है. स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 93.6 फीसदी है.

शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 90,04,365 मामले हो गए हैं. 24 घंटे के भीतर संक्रमण के कारण और 584 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,32,162 हो गई. कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की दर कम होकर 1.46 फीसदी रह गई है. अभी कोरोना वायरस से संक्रमित 4,43,794 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 4.92 फीसदी है.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 20 नवंबर तक 12,95,91,786 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई जिनमें से 10,83,397 नमूनों की जांच गुरुवार को हुई थी.