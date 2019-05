वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आइ है. वडोदरा के पास रावल गांव के एक घर में भटककर एक मगरमच्छ घुस आया. इस घर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दो घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया. टीम ने मगरमच्छ को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित एक झील में छोड़ दिया.

Gujarat: A crocodile had entered into a house in Raval village of Vadodara’s Waghodia Taluka today. It was later rescued by Wildlife Rescue team and released at a safe spot. pic.twitter.com/lA4MGqUkqn

— ANI (@ANI) May 22, 2019