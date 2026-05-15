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Gujarat Dayro Video Singer Buried Under Money Rain Khambhalia Folk Music Event Viral

स्टेज पर जमकर हुई पैसों की बारिश, नोटों के बीच गायब हो गया सिंगर; देखें Video

Gujarat Dayro Video:गुजरात के खंभालिया में डायरो कार्यक्रम के दौरान सिंगर पर लोगों ने जमकर नोट उड़ाए. पैसों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Gujarat Dayro Video

Gujarat Dayro Video: गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया में एक खास लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान सिंगर पर लोगों ने इतने नोट उड़ाए कि वह पैसों के ढेर के बीच लगभग दब गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक खंभालिया में श्रीमद भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था. इसी दौरान पारंपरिक लोक संगीत कार्यक्रम यानी ‘डायरो’ रखा गया. गुजरात में ऐसे कार्यक्रम काफी लोकप्रिय माने जाते हैं. यहां लोग लोक गीत, भजन और हास्य से जुड़े कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं. इस दौरान दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों पर नोट उड़ाकर खुशी जाहिर करते हैं.

क्या होता है गुजरात का डायरो?

‘डायरो’ गुजरात की पुरानी लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है. खासतौर पर सौराष्ट्र इलाके में यह काफी पसंद किया जाता है. इसमें लोक गायक मंच पर बैठकर गाने, कविताएं और मजेदार किस्से सुनाते हैं. गुजरात में डायरो को पहचान दिलाने का श्रेय भीखुदान गढ़वी को दिया जाता है. उन्हें सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है. आज भी गांवों और शहरों में ऐसे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं.

देखें वीडियो-

ખંભાળિયામાં યોજાયેલ લોકડાયરામાં ‘નોટોનો વરસાદ’ ખંભાળિયામાં આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ દરમિયાન ગઈકાલે રાત્રે લોકડાયરામાં કલાકાર ગોપાલ સાધુ ઉપર નોટોનો ઢગલો કરી દેવામાં આવ્યો. આયોજકોએ જાહેરાત કરી છે કે કાર્યક્રમના સંચાલનનો ખર્ચ કાઢ્યા બાદ, જે પણ રકમ અને દાન બચશે તે તમામ આહીર… pic.twitter.com/IBy9LZauw4 — Sagar Patoliya (@kathiyawadiii) May 15, 2026

कई बड़े लोक कलाकार हैं लोकप्रिय

गुजरात में मायाभाई अहीर, कीर्तिदान गढ़वी, लक्ष्मण बारोट, रजभा गढ़वी और जिग्नेश कविराज जैसे लोक कलाकार काफी लोकप्रिय हैं. महिला कलाकारों में गीता रबारी, किंजल दवे और उर्वशी रादड़िया के गाने लोगों को खूब पसंद आते हैं. इन कलाकारों के कार्यक्रमों में हजारों लोग पहुंचते हैं. कई बार लोग खुशी में मंच पर जाकर कलाकारों पर पैसे उड़ाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

कहां खर्च की जाएगी भारी भरकम रकम?

आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में मिले पैसे और डोनेशन का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया जाएगा. इवेंट का खर्च निकालने के बाद बाकी रकम अहीर चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जाएगी. इस पैसे से अहमदाबाद में गुजरात अहीर कन्या छात्रावास और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के लिए मदद जुटाना भी था.

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