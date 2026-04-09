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पैसों के झगड़े में दोस्त बना हैवान! झील में धक्का देकर की हत्या, फिर रची सुसाइड की कहानी

गुजरात के द्वारका में एक युवक ने पैसों के विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. आरोपी ने पहले इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन परिवार के शक के बाद सच्चाई सामने आ गई.

Published date india.com Published: April 9, 2026 9:21 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
पैसों के झगड़े में दोस्त बना हैवान! झील में धक्का देकर की हत्या, फिर रची सुसाइड की कहानी

Friend Killed Over Money Dispute: गुजरात के द्वारका जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्ती का रिश्ता पैसों के विवाद में खून से रंग गया. यहां एक युवक ने अपने ही दोस्त को झील में धक्का देकर मार डाला और फिर इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

मृतक की पहचान 22 वर्षीय संतोष ग्वाला के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला था. संतोष गुजरात में एक निजी कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था. आरोपी का नाम रामनरेश साकेत है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई. संतोष के बड़े भाई रामशकल ग्वाला को आरोपी रामनरेश ने फोन कर बताया कि संतोष अब द्वारका में काम नहीं करना चाहता और वह दूसरी नौकरी की तलाश में है. ये बात सुनकर परिवार को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया.

इसके बाद 6 अप्रैल को रामनरेश ने दोबारा फोन किया और बताया कि वह और संतोष सुबह नाश्ता करने के बाद पास की झील के किनारे टहलने गए थे. उसी दौरान संतोष अचानक झील में कूद गया और वह उसे बचा नहीं सका. हालांकि, इस कहानी पर संतोष के परिवार को शक हो गया. भाई रामशकल तुरंत राजकोट से द्वारका पहुंचा और आरोपी से पूछताछ की. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. आरोपी रामनरेश ने कबूल किया कि उसने ही संतोष की हत्या की है. पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन दोनों झील के पास बैठकर खाना खा रहे थे. उसी दौरान पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। संतोष ने खाने के खर्च के लिए पैसे मांगे, जिससे रामनरेश नाराज हो गया.

गुस्से में आकर रामनरेश ने संतोष को झील में धक्का दे दिया. जब संतोष पानी में गिरा, तो उसने बचने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. इससे संतोष की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की योजना बनाई और परिवार को झूठी कहानी सुनाई, लेकिन परिवार की सतर्कता और पुलिस की जांच के चलते सच्चाई सामने आ गई.

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बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से संतोष का शव झील से बाहर निकाला गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे विवाद कभी-कभी बड़ी और खतरनाक घटनाओं का रूप ले लेते हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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