Gujarat: Four people dead in fire at textile godown on Piplaj Road, Ahmedabad: गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के पास बुधवार को एक कपड़ा गोदाम (textile godown) में आग लग गई. कपड़ा गोदाम में लगी इस भीषण आग में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोगों को बचाया गया है. गोदाम के बगल में एक बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण आग लगी. Also Read - गाजियाबाद के स्‍लम इलाके में लगी भयंकर आग, 15 दमकल मशीनें आग बुझाने में जुटीं

नानूकाका एस्टेट के एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई. आग को बुझाया जा चुका है. दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया,” गोदाम के बगल में एक बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण आग लगी. Also Read - मां से बोली बेटी 'घर पर अकेला न छोड़ो, पिता रेप करेंगे', तब हुआ चौंकाने वाला खुलासा

एक अधिकारी ने बताया, अहमदाबाद के निकट पिराना-पिपलाज रोड पर विस्फोट के चलते गोदाम ध्वस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई है. नानूकाका एस्टेट में एक कपड़ा गोदाम से तीन लोगों को बचाया गया जहां आज आग लग गई है.