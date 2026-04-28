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Gujarat Municipal Election Results LIVE: गुजरात निकाय चुनाव में वोटो की गिनती शुरू, BJP , AAP या कांग्रेस- जानें किसकी ओर शुरुआती रुझान

Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates (गुजरात नगर निगम निकाय चुनाव परिणाम/ इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): गुजरात के में 15 बड़े नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला और 260 तालुका पंचायतों के 9200 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. आइये जानते हैं कि शुरुआती रुझान में किसका पलड़ा भारी है...

गुजरात निकाय चुनाव रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती जारी

Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates (गुजरात नगर निगम निकाय चुनाव परिणाम/ इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): गुजरात के लोकल निकाय चुनावों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट डेटा मुताबिक, ग्रामीण इलाकों 67% से ज्यादा, तो शहरों इलाकों में 55% वोट पड़े. बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच में निकाय में दावेदारी को लेकर हो रहे महा-मुकाबले के नतीजे, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे.

गुजरात में मतों की गिनती का आगाज

15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं और 260 तालुका पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है. 9200 सीटों पर खड़े हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुछ ही घंटों में साफ होने लगेगा. चुनाव आयोग के अनुसार, मतगणना केंद्रों पर सिक्योरिटी तय करने के लिए सीसीटीवी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

कैसा रहा वोटर टर्न आउट डेटा?

चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 4.18 करोड़ मतदाता थे. आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगमों में 55.1% मतदान हुआ, जबकि नगर पालिकाओं में यह आंकड़ा 65.53% रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति अधिक लगाव दिखा, जहां जिला पंचायतों में 66.64% और तालुका पंचायतों में सबसे अधिक 67.26% वोटिंग दर्ज की गई.

शहरी निकायों में मतदान का उतार-चढ़ाव

शहरी निकायों की बात करें तो वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29% मतदान दर्ज किया गया. इसके विपरीत, कच्छ जिले के गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03% मतदान हुआ, जबकि अहमदाबाद नगर निगम में टर्नआउट 51.81% रहा. इस बार नवसारी, आनंद और मोरबी सहित 9 नवगठित नगर निगमों ने पहली बार वोट डाले हैं.

किन पार्टियों के बीच में होड़?

गुजरात की राजनीतिक जमीन पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और कहीं-कहीं चतुष्कोणीय नजर आ रहा है. मुख्य होड़ सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच है. इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है, जिससे चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं.

ये चर्चित चेहरे मैदान में

इस गुजरात निकाय चुनाव में कई हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी एम एल निनामा और मशहूर आरजे आभा देसाई के नाम शामिल हैं. साथ ही, पूर्व आप विधायक भूपेंद्र भयानी जैसे नेताओं के पाला बदलने के बाद उनके प्रदर्शन पर भी सबकी नजर है. यह चुनाव कई दिग्गज नेताओं के लिए अपनी साख बचाने और नए चेहरों के लिए पहचान बनाने का लिटमस टेस्ट है.

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