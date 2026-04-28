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Gujarat Municipal Election Results LIVE: गुजरात निकाय चुनाव में वोटो की गिनती शुरू, BJP , AAP या कांग्रेस- जानें किसकी ओर शुरुआती रुझान

Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates (गुजरात नगर निगम निकाय चुनाव परिणाम/ इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): गुजरात के में 15 बड़े नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला और 260 तालुका पंचायतों के 9200 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. आइये जानते हैं कि शुरुआती रुझान में किसका पलड़ा भारी है...

Published date india.com Updated: April 28, 2026 11:25 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates
गुजरात निकाय चुनाव रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती जारी

Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates (गुजरात नगर निगम निकाय चुनाव परिणाम/ इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): गुजरात के लोकल निकाय चुनावों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट डेटा मुताबिक, ग्रामीण इलाकों 67% से ज्यादा, तो शहरों इलाकों में 55% वोट पड़े. बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच में निकाय में दावेदारी को लेकर हो रहे महा-मुकाबले के नतीजे, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे.

गुजरात में मतों की गिनती का आगाज

15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं और 260 तालुका पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है. 9200 सीटों पर खड़े हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुछ ही घंटों में साफ होने लगेगा. चुनाव आयोग के अनुसार, मतगणना केंद्रों पर सिक्योरिटी तय करने के लिए सीसीटीवी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

कैसा रहा वोटर टर्न आउट डेटा?

चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 4.18 करोड़ मतदाता थे. आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगमों में 55.1% मतदान हुआ, जबकि नगर पालिकाओं में यह आंकड़ा 65.53% रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति अधिक लगाव दिखा, जहां जिला पंचायतों में 66.64% और तालुका पंचायतों में सबसे अधिक 67.26% वोटिंग दर्ज की गई.

शहरी निकायों में मतदान का उतार-चढ़ाव

शहरी निकायों की बात करें तो वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29% मतदान दर्ज किया गया. इसके विपरीत, कच्छ जिले के गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03% मतदान हुआ, जबकि अहमदाबाद नगर निगम में टर्नआउट 51.81% रहा. इस बार नवसारी, आनंद और मोरबी सहित 9 नवगठित नगर निगमों ने पहली बार वोट डाले हैं.

किन पार्टियों के बीच में होड़?

गुजरात की राजनीतिक जमीन पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और कहीं-कहीं चतुष्कोणीय नजर आ रहा है. मुख्य होड़ सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच है. इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है, जिससे चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं.

ये चर्चित चेहरे मैदान में

इस गुजरात निकाय चुनाव में कई हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी एम एल निनामा और मशहूर आरजे आभा देसाई के नाम शामिल हैं. साथ ही, पूर्व आप विधायक भूपेंद्र भयानी जैसे नेताओं के पाला बदलने के बाद उनके प्रदर्शन पर भी सबकी नजर है. यह चुनाव कई दिग्गज नेताओं के लिए अपनी साख बचाने और नए चेहरों के लिए पहचान बनाने का लिटमस टेस्ट है.

Live Updates

  • Apr 28, 2026 11:25 AM IST

    Gujarat Municipal Election Results Live: <font color="09090a“>भुज म्युनिसिपैलिटी में 3 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कैंडिडेट को जीत मिली.

  • Apr 28, 2026 11:21 AM IST

    Gujarat Municipal Election Results Live: वडोदरा जिले के डभोई म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस वार्ड-2 के 3 सीटों पर बीजेपी आगे. कांग्रेस के 3 जीते कैंडिडेट पुष्पा रावल, जैतुन मंसूरी और कमलेश पाटनवाडिया हैं. वहीं, वार्ड 2 की चौथी सीट पर BJP के आरिफ मकरानी जीते.

  • Apr 28, 2026 11:18 AM IST
    <font color="09090a“>Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates: सेंट्रल गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा नगर पालिका के 44 सीटों में से 4 पर BJP ने जीत दर्ज की.
  • Apr 28, 2026 11:16 AM IST

    Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates: <font color="09090a“>सेंट्रल गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा नगर पालिका के 44 सीटों में से 4 BJP के खाते में.

  • Apr 28, 2026 11:05 AM IST

    Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates: आदिवासी क्षेत्रों में किसकी पकड़ मजबूत

    आदिवासी जिले छोटा उदेपुर में, BJP ने बोडेली म्युनिसिपैलिटी की 28 में से 6 सीटें जीती हैं. दूसरे, आदिवासी दाहोद जिले में, दाहोद म्युनिसिपैलिटी की 36 सीटों में से अब तक BJP ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है.
  • Apr 28, 2026 11:02 AM IST

    Gujarat Local Body Election Results 2026 LIVE Updates: आनंद जिले के पेटलाड म्युनिसिपलटी गुजरात (Petlad Municipality) के 36 सीटों में 10 पर बीजेपी को मिली जीत. कपड़वंज म्युनिसिपलटी (Kapadvanj Municipality) के 25 सीटों में 4 बीजेपी के खाते में और थसरा म्युनिसिपलटी (Thasra Municipality) के 24 सीटों में 7 पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं, कपड़वंज और थसरा पर एक-एक सीट निर्दलीय कैंडिडेट ने जीता.

  • Apr 28, 2026 10:46 AM IST

    गुजरात का निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) होनेके बाद कोई पहला चुनाव है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस चुनाव में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण एरिया में ज्यादा वोट पड़े हैं.

  • Apr 28, 2026 10:44 AM IST

    गुजरात निकाय चुनाव की वोटों की सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. इस 9200 सीटों पर जारी इस चुनाव के शुरुआती रूझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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