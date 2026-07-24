गुजरात-मुंबई रूट पर जाने वाले यात्री ध्यान दें! भारी बारिश के चलते पैंसेंजर सहित कई ट्रेनें कैंसिल, घर से निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Cancelled trains today list: गुजरात और महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश के कारण पश्चिम रेलवे की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. घोलवड और उंबरगांव के बीच रेलवे ब्रिज पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण दादर-भुज एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

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भारी बारिश के चलते ये ट्रेनें कैंसिल

घोलवड-उंबरगांव के बीच रेलवे ब्रिज पर पानी भरने से मुंबई-गुजरात रूट की ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

दादर-भुज, गोल्डन टेम्पल और पश्चिम एक्सप्रेस समेत दर्जनों प्रमुख ट्रेनें कैंसिल रहेगी.

कुछ लोकल/मेमू गाड़ियां आंशिक रूप से रद्द की गई हैं, जबकि बोरीवली-वलसाड मेमू (69139) सेवा बहाल कर दी गई है.

असुविधा से बचने के लिए यात्री स्टेशन निकलने से पहले 139 डायल करके या NTES ऐप से लाइव status जरूर जांच लें.

Mubai heavy rain train cancelled list: मुंबई और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन के साथ-साथ रेल की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है. भारी बारिश के चलते पटरियों और रेलवे पुलों पर जलभराव के कारण पश्चिम रेलवे (Western Railway) को कई एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर- मेमू ट्रेनों को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा है. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जरूर जांच लें.

घोलवड-उंबरगांव के पास खतरे के निशान पर पानी

वडोदरा मंडल (DRM Vadodara) के अनुसार, घोलवड (GVD) और उंबरगांव रोड (UBR) स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है. सुरक्षा के लिहाज से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है. इसके चलते कई मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गई हैं:

Western Railway Train Service Update | JCO: 24.07.2026 ⚠️ Due to adverse operating conditions caused by heavy rainfall, the following train services have been fully cancelled: Cancelled 24.07.26

• Train No. 12922 Surat – Mumbai Central (Scheduled Departure: 05:10 hrs)

•… — DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) July 23, 2026

कैंसिल रहेगी ये ट्रेनें

तारीख ट्रेन नंबर और नाम स्थिति 25 जुलाई 2026 12904 अमृतसर – बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस रद्द 25 जुलाई 2026 12926 अमृतसर – बांद्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस रद्द 25 जुलाई 2026 19251 वेरावल – ओखा एक्सप्रेस रद्द 25 जुलाई 2026 19426 नंदुरबार – बोरीवली एक्सप्रेस रद्द 25 जुलाई 2026 22932 जैसलमेर – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द 26 जुलाई 2026 19417 बोरीवली – वटवा एक्सप्रेस रद्द 23 जुलाई 2026 (JCO) 20907 दादर – भुज एक्सप्रेस रद्द 23 जुलाई 2026 (JCO) 12922 सूरत – मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस रद्द 23 जुलाई 2026 (JCO) 12921 मुंबई सेंट्रल – सूरत एक्सप्रेस रद्द — मेमू 69152 सूरत – वलसाड रद्द 24 जुलाई 2026 (JCO) 19101 विरार – भरूच एक्सप्रेस रद्द — मेमू 69174 दहानू रोड – बोरीवली रद्द — 09001 मुंबई सेंट्रल – भिवानी एक्सप्रेस रद्द

आंशिक रद्द और बहाल की गई सेवाएं

जहां कई गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, वहीं रेल यात्रियों को राहत देने के लिए कुछ मार्गों पर आंशिक बदलाव और सेवाएं बहाल भी की गई हैं. 19002 सूरत – विरार एक्सप्रेस (24.07.2026) सूरत से वलसाड के बीच रद्द रहेगी, लेकिन यह गाड़ी वलसाड से विरार के बीच अपने तय समय से चलेगी. वहीं, मेमू 69139 बोरीवली – वलसाड की सेवा को पुनः बहाल कर दिया गया है.

यात्रियों के लिए रेलवे की जरूरी सलाह

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए वे यात्रा शुरू करने से पहले NTES (National Train Enquiry System) ऐप, रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपनी ट्रेन का अपडेटेड स्टेटस अवश्य चेक कर लें.