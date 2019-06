अहमदाबाद: गुजरात में ‘वायु’ चक्रवात के बीच भारतीय तटरक्षक ने अमरेली जिले में संपर्क कट चुके एक द्वीपीय गांव से एक गर्भवती महिला को निकाला और एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसने बच्चे को जन्म दिया. प्रसव के बाद उसकी हालत ठीक है.

Gujarat: NDRF rescued a pregnant woman requiring pre-term delivery from Shiyalbet village, where boats are the only mode of transportation & brought her to a hospital in Jafarabad. The woman successfully delivered a baby boy, condition of both the child and mother is stable. pic.twitter.com/ZRY9dVad81

