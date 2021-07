Gujarat News Update: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (CM Vijay Rupani) में आज शुक्रवार को कोरोना संक्रमण (COVID19) से जान गंवाने वाले परिवारों की मदद के लिए अहम घोषणा की. इसके साथ ही लाभार्थी की उम्र सीमा भी बढ़ाने की घोषणा की गई है.Also Read - कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए गुजरात सरकार कर रही यह तैयारी...

सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Mukhyamantri Bal Seva Yojana) के लाभार्थियों की उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है. सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत उन बच्चों को चार हजार रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी जिनके माता-माता की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है.

राज्य के मुताबिक अगर ऐसे बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो 21 वर्ष की आयु तक उन्हें प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जाएंगे. ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति की सभी सरकारी योजनाओं और शिक्षा ऋण में प्राथमिकता दी जाएगी.

मालूम हो कोरोना महामारी में माता-पिता या किसी एक खोने को वाले बच्चों की मदद के लिए देश में विभिन्न राज्य सरकारें अलग-अलग स्तर पर कदम उठा रही हैं. इनमें गुजरात के अलावा हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु और अन्य राज्य शामिल हैं.

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani increased the age limit of Mukhyamantri Bal Seva Yojana, from 18 years to 21 years. A monthly stipend of Rs 4,000 will be provided to children under the scheme whose parents have died due to #COVID19. pic.twitter.com/6BFUFb3nRm

— ANI (@ANI) July 9, 2021