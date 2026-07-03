4 महीने पहले हुई थी शादी, फिर बेटे की ले ली जान! पत्नी के एक शक ने खोल दी माता-पिता की खौफनाक साजिश

गुजरात के राजकोट में 23 साल के युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन पत्नी की शिकायत के बाद जांच में हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने युवक के माता-पिता को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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राजकोट में युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था.

पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया.

माता-पिता पर एसिड पिलाने और गला घोंटने का आरोप है.

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच जारी है.

Gujarat Murder Case: गुजरात के राजकोट जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 23 वर्षीय युवक की मौत को पहले आत्महत्या मान लिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में जांच ने पूरी कहानी बदल दी. पुलिस का दावा है कि युवक की हत्या उसके अपने माता-पिता ने की और बाद में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

मृतक की पहचान राम के रूप में हुई है, जो राजकोट जिले के गुंडाला गांव का रहने वाला था. उसकी मौत 30 जून को हुई थी. शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन घटनास्थल और परिस्थितियों में मिले कई विरोधाभासों ने पुलिस को गहराई से जांच करने के लिए मजबूर कर दिया.

पत्नी के शक ने बदली जांच की दिशा

मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब राम की पत्नी बंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. दोनों की शादी महज चार महीने पहले हुई थी. पत्नी ने पति की मौत को लेकर संदेह जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की. पूछताछ, सबूतों और अन्य जानकारियों के आधार पर मामला आत्महत्या से बदलकर हत्या का बन गया. इसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता बाबूभाई और मां मनीषाबेन को गिरफ्तार कर लिया.

घरेलू विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस जांच के अनुसार, परिवार में लंबे समय से तनाव का माहौल था. बताया जा रहा है कि युवक को शराब पीने की लत थी, जिसके कारण घर में अक्सर विवाद होते थे. घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. जांच में सामने आया कि विवाद के दौरान मां ने कथित रूप से बेटे को जबरन एसिड पिलाया. इसके बाद पिता ने उस पर हमला किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर होगी.

आत्महत्या साबित करने की भी हुई कोशिश

पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई. इसके लिए पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा कराने का प्रयास किया गया ताकि मामला सामान्य मौत के रूप में बंद हो जाए, लेकिन शुरुआती जांच में मिले तथ्यों और पत्नी की शिकायत ने पुलिस को सतर्क कर दिया. इसके बाद जुटाए गए साक्ष्यों ने हत्या की आशंका को मजबूत किया और मामला पूरी तरह पलट गया.

जांच अभी जारी

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम थी. साथ ही, मामले से जुड़े सभी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं.