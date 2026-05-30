वर्दी के पीछे छिपा एक दयालु हृदय: जब गुजरात पुलिस ने जेल में बंद महिला के संरक्षक के रूप में कदम बढ़ाया

जब प्रशासन सच्ची मानवीय करुणा का प्रदर्शन करता है, तो कठोरतम हृदय भी भावुक हो जाते हैं. ऐसी ही एक घटना नाडियाड जिला जेल में घटी. आरोपी के रूप में जेल में बंद एक प्रवासी मजदूर परिवार की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसे घर ले जाने नहीं आया. उस नाजुक घड़ी में गुजरात पुलिस ने उसके संरक्षक के रूप में आगे बढ़कर खाकी वर्दी के नीचे छिपी करुणा का परिचय दिया. अपने आधिकारिक कर्तव्य से परे जाकर और परिवार की भूमिका निभाते हुए पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश स्थित उसके घर तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया. कुछ दिन पहले, आनंद जिले के खंभात कस्बे में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में एक गर्भवती प्रवासी महिला को उसके पति और देवर के साथ एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण में सह-आरोपी बनाया गया है. महिला के देवर पर नाबालिग का अपहरण करने का आरोप है.
मूल रूप से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का यह परिवार दिहाड़ी मजदूरी और आजीविका के अवसरों की तलाश में गुजरात में आकर बस गया था. जब महिला को नडियाद जिला जेल लाया गया, तब वह गर्भवती थी और उसके साथ उसका दो साल का बच्चा भी था. 21 मई को उसे प्रसव पीड़ा हुई और पहले उसे नडियाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया. इलाज पूरा होने के बाद, महिला को उसके नवजात शिशु के साथ वापस नडियाद जिला जेल लाया गया. अब वह दो साल के बच्चे और चार दिन के शिशु के साथ जेल में रह रही थी.
हालांकि स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी थी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार उसकी रिहाई के लिए आगे नहीं आया. उसके पति और देवर अभी भी हिरासत में थे, और परिवार की अत्यधिक गरीबी के कारण उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. अकेली पड़ी और दो छोटे बच्चों के साथ संघर्ष कर रही इस प्रवासी महिला का भविष्य अनिश्चित लग रहा था. इस नाजुक घड़ी में, जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), आनंद और नडियाद जिला जेल के अधिकारियों ने सहानुभूति और जिम्मेदारी दिखाते हुए हस्तक्षेप किया.
डीएलएसए ने महिला को कानूनी सहायता प्रदान की और जेल अधिकारियों से आग्रह किया कि उनकी नाजुक स्वास्थ्य स्थिति और नवजात शिशु की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव में उनके परिवार से सुरक्षित रूप से मिलाया जाए. गुजरात पुलिस प्रमुख डॉ. केएलएन राव के मार्गदर्शन में नडियाद जिला जेल पुलिस ने एक स्थानीय धर्मार्थ संगठन के सहयोग से महिला को मध्य प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने के लिए एक विशेष वाहन की व्यवस्था की.
अलीराजपुर जिले की लंबी यात्रा के दौरान दो पुलिस कांस्टेबल महिला और उनके बच्चों के साथ थे. मध्य प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचने पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया. अंततः महिला अपने परिवार से सुरक्षित रूप से मिल गईं. अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी परिवार ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नडियाद जिला जेल, गुजरात पुलिस और उन सभी लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने में मदद की.
महिला के लिए अपने नवजात शिशु और छोटे बच्चे के साथ गांव पहुंचना एक भावुक क्षण था – एक ऐसा क्षण जिसने न केवल परिवार के साथ उनका संबंध मजबूत किया, बल्कि मानवता में उनका विश्वास भी जगाया. (आईएएनएस)
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