दिल्ली से गुजरात एक अभियुक्त लेकर जा रहा गुजरात पुलिस (Gujarat Police) का वाहन मंगलवार को जयपुर (Jaipur) के भाबरू क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे से 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई. इस घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भी शोक व्यक्त किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वाहन दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था. नेशनल हाइवे-8 के नीझर रोड के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया.Also Read - मध्य प्रदेश: चित्रकूट में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, 37 घायल, एक महिला की मौत

Five people including four policemen died when a vehicle of Gujarat Police carrying an accused from Delhi to Gujarat met with an accident in Bhabroo area of Jaipur, tweets Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/YSxvqBQPi8

