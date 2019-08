अहमदाबाद: गुजरात के वडोदरा में दो दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन प्राधिकारियों को नई मुसीबत से जूझना पड़ रहा है. बारिश के कारण आई बाढ़ में बहकर मगरमच्छ शहर की सड़कों पर आ गए हैं. इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है.

Gujarat: A crocodile was rescued in Vadodara from floodwaters near Ganesh Nagar, yesterday. #Rains pic.twitter.com/ew55QJb48z

बारिश की वजह से विश्वामित्री नदी उफना गई है जिससे मगरमच्छ शहर की सड़कों पर आ गए हैं. मध्यम आकार के सात मगरमच्छ को शहर से पकड़ा गया. वन विभाग की टीम ने इन्हें राज महल रोड और फतेहगंज क्षेत्र से पकड़ा है. ये स्थान नदी के तट पर स्थित हैं. वन सहायक संरक्षक विनोद दामोर ने बताया कि तीन मगरमच्छ बृहस्पतिवार को और चार शुक्रवार को पकड़े गए. दामोर फंसे हुए मगरमच्छों को बाहर निकालने वाली टीम के भी प्रभारी हैं. उन्होंने कहा कि विश्वामित्री नदी शहर से होकर बहती है और यहां करीब 150 मगरमच्छ हैं.

Gujarat: Water logging in parts of Vadodara following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/Fxugv9mP7a

