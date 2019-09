अहमदाबाद: कार या कोई और वाहन स्टार्ट नहीं होने पर आमतौर पर लोग मैकेनिक के पास जाते हैं या खुद ही कोशिश करते हैं, लेकिन गुजरात में चौंकाने वाली घटना हुई. स्टार्ट न होने पर शख्स ने अपनी जीप को आग ही लगा दी. बीच सड़क पर हुई इस घटना के लोगों ने वीडियो बनाए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया और टिक-टॉक पर शेयर किए जा रहे हैं. ऐसा करना शख्स को महंगा भी पड़ा. पुलिस ने उसे और उसके साथी को अरेस्ट कर लिया है.

घटना गुजरात के राजकोट की है. यहां के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन इलाके में इंद्रजीत सिंह (33) नाम का शख्स जीप से कहीं जा रहा था. साथ में उसका दोस्त भी था. इसी दौरान सड़क पर जीप बंद हो गई. कोशिश के बाद जीप स्टार्ट नहीं हुई. इस पर उसने जीप पर पहले पेट्रोल छिड़का और फिर उसने जीप में आग लगा दी. साथ रहे दोस्त ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि इंद्रजीत माचिस से जीप में आग लगा रहा है. और जीप कुछ ही देर में भयंकर तरीके से जलने लगी.

