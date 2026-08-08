दिव्यांगों के बस पास को डिजिलॉकर से जोड़ने के लिए गुजरात सरकार को केंद्र से मिला यह खास अवॉर्ड, हो रही तारीफ

गुजरात सरकार ने ‘ईज ऑफ लिविंग’ की मुहिम के तहत डिजिटल इंडिया की पहल को बढ़ावा देते हुए राज्य के दिव्यांगजनों की लाइफ में अहम बदलाव लाने की कोशिश की है. इसके लिए उसे भारत सरकार से ‘एक्सीलेंस इन सिटिजन-सेंट्रिक डिजिटल गवर्नेंस’ अवॉर्ड मिला है. राज्य सरकार ने दिव्यांगों को सरकार द्वारा जारी होने वाले बस पास को डिजिलॉकर से जोड़ा है. अब इस पास के लाभार्थी राज्य परिवहन की बसों में सफर करते हुए मोबाइल पर इस बस पास को दिखाकर आराम से सफर कर सकते हैं. उन्हें बस यात्राओं के लिए उन्हें इस पास की हार्ड कॉपी अपने पास कैरी करने की जरूरत नहीं है.
गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (SEMT) के तहत इसे जोड़ा है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार को इस नए प्रयोग के लिए भारत सरकार ने ‘एक्सीलेंस इन सिटिजन-सेंट्रिक डिजिटल गवर्नेंस’ अवॉर्ड प्रदान किया है. बता दें राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRT) द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ‘दिव्यांग बस पास’ देता है.
इस पास को अब डिजिलॉकर से जोड़ दिया गया है. यानी अब दिव्यांगजनों को मूल फिजिकल पास अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है. दिव्यांग यात्री बस में यात्रा के दौरान बस कंडक्टर को अपने मोबाइल के डिजिलॉकर ऐप में रखा पास बताकर यात्रा कर सकते हैं.
गुजरात सरकार की यह पहल टेक्नोलॉजी के जरिए शासन-प्रशासन को अधिक आसान, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करती है. डिजिटल इंडिया पहल के तहत, सरकार ने लगातार पेपरलेस गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटल वितरण को बढ़ावा दिया है. इससे नागरिक कभी भी और कहीं भी अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकें.
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की यह अभिनव पहल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सुविधा और सुलभता को बढ़ाकर इस व्यापक विजन को साकार कर रही है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा, ‘सामाजिक न्याय एवं अधकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ‘दिव्यांग बस पास’ योग्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आधिकारिक दिव्यांगता पहचान पत्र के रूप में काम करता है.
विभाग ने सभी पास को डिजिलॉकर से जोड़ दिया है. राज्यभर में अब तक 4.42 लाख से अधिक पास जारी किए गए हैं. लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप में रखे पास को दिखाकर जीएसआरटीसी द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.’ बता दें डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलिवरी को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन (NEGD) ने राज्य के डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ डिजिलॉकर के एकीकरण को आसान बनाया है.
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