Hindi India Hindi

Gujarat Somnath Swabhiman Parv Dholeshwar Mahadev Temple Pm Narendra Modi Hindutva

'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का है उत्सव, जानिये कैसे?

सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा या पूजा की जगह नहीं है. यह भारत की उस सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है, जो हजारों साल पुरानी है, जिस पर बार-बार हमले हुए, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे में 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे.

जब भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र होता है, तब सबसे पहले सोमनाथ मंदिर(Somnath Mandir) का नाम आता है. ये मंदिर भारत के अविनाशी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है. ये मंदिर अपने ‘स्वर्णिम युग’ में पहुंच गया है. 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मौके को ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’के रूप में मनाया जा रहा है. पीएम मोदी 11 जनवरी को गांधीनगर पहुंचेंगे और‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ में शामिल होंगे.

गुजरात के गांधीनगर में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर (Dholeshwar Mahadev Temple) में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व (Somnath Swabhiman Parv) का आयोजन होने जा रहा है. तीन दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 72 घंटे तक सामूहिक तौर पर ओमकार नाद गुंजेगा.इसकी शुरुआत गुरुवार (8 जनवरी) से ही हो गई है.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ओमकार नाद में लिया हिस्सा

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के डोलेश्वर महादेव मंदिर से ओमकार नाद में भाग लिया. उन्होंने सभी लोगों से इस सामूहिक ओमकार नाद में शामिल होने की अपील की है. सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को अपनी विरासत और पहचान के गौरव को और अधिक बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है. हमें ज्यादा से ज्यादा इस मौके का लाभ लेना चाहिए.

1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर किया था हमला

आज से हजारों साल पहले 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था. जनवरी 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं.एक हजार साल के बाद भी सोमनाथ मंदिर पूर्ण गौरव के साथ अडिग खड़ा है. गजनवी के बाद राजपूत शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया. फिर 13वीं–15वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए. लेकिन, हर बार स्थानीय शासकों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया.ये मंदिर भारत की संस्कृति और भव्यता का प्रतीक भी है.

भारत की सभ्यता की आत्मा है ये मंदिर

सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा या पूजा की जगह नहीं है. यह भारत की उस सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है, जो हजारों साल पुरानी है, जिस पर बार-बार हमले हुए, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका. सोमनाथ की कहानी दरअसल आस्था, स्मृति और समय के साथ एक सभ्यता के रिश्ते की कहानी है. इसे बार-बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ.

मंदिर के शिखर पर 1666 स्वर्ण कलश

अपने शिखर पर 1666 स्वर्ण कलशों और 14200 ध्वजाओं के साथ सोमनाथ मंदिर तीन पीढ़ियों की अडिग श्रद्धा, दृढ़ता और कलात्मकता के प्रतिबिंब के रूप में खड़ा है. हर साल लाखों लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं. साल 2020 से 2025 तक वार्षिक अनुमानित 97 लाख श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आए हैं. ऑनलाइन बुकिंग तथा पोस्टल प्रसादी की सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि सोमनाथ की पवित्रता मंदिर की सीमाओं को पारकर सभी भक्तों तक पहुंचे.

Add India.com as a Preferred Source

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर लिखा ब्लॉग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक आर्टिकल भी लिथा है. पीएम मोदी ने इसे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ नाम दिया है. पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, “सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा था. ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी. सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है.”

मोदी आगे लिखते हैं, “महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका. आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है.”