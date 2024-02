Gulmarg Avalanche: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, एक विदेशी की मौत, कई सैलानी अब भी फंसे

Gulmarg Avalanche: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गुरुवार को आए बर्फीले तूफान (Avalanche) में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई और कइयों को बचाया गया है. बताया जा रहा है कि अब भी कई विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. हिमस्खलन स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के ऊपरी हिस्से में हुआ है. हिमस्खलन स्थल से तीन स्कीयरों को जीवित बचाया गया है.

Jammu & Kashmir | Around 1400 hours today, an avalanche was recorded in Gulmarg, trapping three foreigners. Tragically, one among them is dead, one injured, and one still remains missing: DDMA Baramulla https://t.co/GvDnEbeWlO

— ANI (@ANI) February 22, 2024