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Gulmarg Cable Car Incident 300 Tourists Trapped Rescue Operation Kashmir

गुलमर्ग में हवा में फंसी केबल कार, 300 से ज्यादा टूरिस्ट हैं सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

गुलमर्ग में हवा में फंसी केबल कार, 300 से ज्यादा टूरिस्ट थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Gulmarg Cable Car Incident: जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार (25 मई, 2026) को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गुलमर्ग गोंडोला रोपवे तकनीकी खराबी के कारण बीच हवा में रुक गया. घटना के दौरान करीब 300 पर्यटक अलग-अलग केबिनों में फंसे हुए थे. अचानक रोपवे रुकने से लोगों में दहशत फैल गई और कई पर्यटक घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, SDRF और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों के मुताबिक, सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है.

I’m monitoring the rescue operation for tourists stranded in cable car cabins following a technical fault in Gulmarg. I have directed DGP to proceed to the site. Joint rescue team of Police, Army & SDRF & DC, SSP is conducting the operation to ensure the safety of all tourists. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) May 25, 2026

क्या बोले LP और मुख्यमंत्री?

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने भी बयान जारी कर कहा कि पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है. एलजी मनोज सिंहा ने डीजीपी को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताते हुए कहा कि प्रशासन स्थिति को पूरी तरह मॉनिटर कर रहा है.

गुलमर्ग गोंडोला एशिया के सबसे ऊंचे और लोकप्रिय रोपवे में गिना जाता है, जहां हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं. फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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