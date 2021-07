Gulshan Kumar Murder Case: मशहूर गायक व टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी रमेश तौरानी को रिहा कर दिया है. वहीं रउफ मर्चेंट की सजा को जारी रखा है. कोर्ट ने कहा कि रमेश तौरानी के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इस कारण महाराष्ट्र सरकार की रमेश तौरानी के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. Also Read - Mumbai Local Update: इन्हें मिल सकती है मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत! हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार से पूछा अपडेट

बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इससे पहले सेशन कोर्ट द्वारा इसे बरी कर दिया गया था. बता दें कि अब्दुल रशीद दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि जब गुलशन कुमार 12 अगस्त 1997 को मंदिर से लौटकर घर जा रहे थे तभी उनपर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी थी. इस दौरान गुलशन कुमार की मौत हो गई थी.

दरअसल गायक नदीम के इशारे पर गुलशन कुमार की हत्या की गई थी. इंडस्ट्री में गुलशन कुमार के बढ़ते कद और खुद के कद में आ रही कमी से बौखलाए नदीम ने ही गुलशन कुमार की हत्या का इरादा बना लिया था. इस काम के लिए नदीम में अंडरवर्ल्ड का साथ लिया. इसी बीच जुहू से लौट रहे गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई.