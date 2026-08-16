वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, महिला समेत दो घायल, जानें किसने की फायरिंग

Varanasi Airport Firing: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में रविवार सुबह गोली चल गई. यह घटना सुबह करीब 9.30 बजे हुई. गोली लगने से एयरपोर्ट के दो स्टाफ घायल हो गए. इसमें से एक महिला कर्मचारी भी है, जिसके पैर में गोली लगी है. एक गोली पुरुष स्टाफ के हाथ को छूती हुई निकल गई. दोनों घायलों को इलाज के लिए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया है.
ईरान की जिस लड़की ने सड़क पर उतारे थे कपड़े, क्या हुआ अंजाम? दोस्त ने किया खुलासा
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आजमगढ़ निवासी 55 वर्षीय कमलेश राय एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए सुबह करीब पौने दस बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी. एयरपोर्ट पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत असलहे को सील कर पायलट केबिन में रखा जाता है. इसके लिए निर्धारित शुल्क एयरलाइंस वसूलती हैं. हथियार जमा करने के दौरान मैगजीन असलहे से अलग करना जरूरी होता है. यात्री कमलेश राय पिस्टल की मैगजीन निकाल रहे थे, तभी ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई. घायल महिला और दूसरा शख्स पास में ही खड़े थे. सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
पश्चिम बंगाल: पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने की खुदकुशी, टीएमसी दफ्तर में मिली डेड बॉडी
वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है और घटना की जांच चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, गोली घायलों को लगने से पहले जमीन से भी टकराई थी. घायलों की स्थिति अब सामान्य है. हालांकि इलाज अभी जारी है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें