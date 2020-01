नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया नगर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कुछ मिनट पहले हथियारबंद व्यक्ति ने फेसबुक पर कई पोस्ट डाली. इनमें उसने लिखा ‘आजादी दे रहा हूं’,‘शाहीन बाग खेल खत्म’ Shaheen Bagh Khel Khatm और ‘मेरे घर का ख्याल रखना’.

फेसबुक प्रोफाइल में व्यक्ति का नाम ‘रामभक्त गोपाल’ है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी यह पता लगाना है कि क्या यह उसका सही नाम है. वहीं, सूत्रों के मुताबिक, जामिया इलाके में गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान 19 वर्षीय राम भगत गोपाल शर्मा के रूप में हुई है. वह गौतम बुद्ध नगर जिले (उत्तर प्रदेश) के जेवर क्षेत्र का निवासी है.

व्यक्ति प्रदर्शनस्थल से पांच बार फेसबुक पर लाइव हुआ और उसके प्रोफाइल की कवर पिक्चर में उसे तलवार लिए हुए दिखाया गया है. एक के बाद एक कई पोस्ट में हमलावर ने कहा,” आजादी दे रहा हूं, शाहीन बाग खेल खत्म, मेरे घर का ख्याल रखना, और ” मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे भगवा में ले जाएं और श्रीराम के नारे हों.” फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट तेजी से साझा किए जाने लगे, जिसके कुछ देर बाद प्रोफाइल को हटा दिया गया.

Delhi Police Sources: Man who brandished a gun and opened fire in Jamia area has been identified as 19-year-old Ram Bhagat Gopal Sharma. He is a resident of Jewar area of Gautam Buddha Nagar District (Uttar Pradesh). pic.twitter.com/lFKsT5kuUW

