एक ही फ्लैट 25 लोगों को बेचा! गुरुग्राम 32nd Avenue का CEO गिरफ्तार, 500 करोड़ के रियल एस्टेट घोटाले का पर्दाफाश

Gurgaon Real Estate Fraud: गुरुग्राम में बड़े रियल एस्टेट घोटाले का खुलासा हुआ. इस मामले में 32nd एवेन्यू प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी के डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा को गिरफ्तार किया है.

Gurgaon Real Estate Fraud: गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर को हिला देने वाले एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. गुरुग्राम (9 फरवरी) पुलिस की फाइनेंस क्राइम ब्रांच (EOW-II) ने 32nd एवेन्यू (32 मिलस्टोन) प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में कंपनी के डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि शर्मा ने एक ही फ्लैट यूनिट को 25 अलग-अलग खरीदारों को बेचकर करीब 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सेक्टर-15 स्थित 32 मिलस्टोन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मौजूद यूनिट नंबर 24 (करीब 3,000 वर्ग फुट) को अलग-अलग हिस्सों में कई लोगों को बेच दिया. इस यूनिट के लिए साल 2021 में ट्रैम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹2.5 करोड़ की राशि ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद यूनिट का रजिस्ट्रेशन कभी भी खरीदार के नाम पर नहीं किया गया.

कई बार कानूनी नोटिस भेजे गए

शिकायतकर्ता कंपनी ने बताया कि भुगतान के बाद कई बार फॉलो-अप और कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन कंपनी ने जानबूझकर रजिस्ट्री टाल दी. बाद में यह सामने आया कि वही यूनिट 2022 से 2023 के बीच 25 अन्य खरीदारों को भी बेच दी गई। इससे पीड़ितों की संख्या और ठगी की कुल रकम लगातार बढ़ती चली गई.

ये शिकायत 2 जनवरी को ट्रैम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अपरा मोटेल्स (जिसका नाम अब 32 मिलस्टोन विस्टाज प्राइवेट लिमिटेड है) के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. जांच के दौरान EOW-II ने तकनीकी डेटा और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की.

अवैध मुनाफा कमाने का आरोप

पुलिस ने बताया कि 34 साल के ध्रुवदत्त शर्मा, जो गुरुग्राम के सिविल लाइंस इलाके का निवासी है, को 6 फरवरी को गोल्फ कोर्स रोड से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने यूनिट को अलग-अलग हिस्सों में बेचकर और अपनी दूसरी कंपनी ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए उसे लीज पर देकर अवैध मुनाफा कमाया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की गई है. रिमांड के दौरान अन्य संभावित सहयोगियों की पहचान, ठगी की रकम की रिकवरी, जरूरी दस्तावेजों की बरामदगी और अन्य रियल एस्टेट घोटालों की जांच की जाएगी.

इस मामले ने एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने वालों के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय सभी दस्तावेजों की पूरी जांच करें और रजिस्ट्री सुनिश्चित होने के बाद ही भुगतान करें. फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.