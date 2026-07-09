बारिश ने रोकी गुरुग्राम की रफ्तार, कई इलाकों में जलभराव...पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Gurgaon Traffic: गुरुग्राम में 115 मिमी बारिश से कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम लगा. पुलिस ने अतिरिक्त तैनाती की है, जबकि मौसम विभाग ने अगले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया.

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Gurgaon Traffic (Image: IANS)

Gurgaon Traffic: गुरुग्राम में लगातार हो रही मानसून की बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले 33 घंटों में शहर में 115 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और हजारों लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे. सबसे ज्यादा असर दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48), नरसिंहपुर, बसई, कादीपुर और सोहना रोड जैसे इलाकों में देखने को मिला. कई जगह पानी में फंसने से वाहन बंद हो गए और लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 83 मिमी और बुधवार को 32 मिमी बारिश हुई, जिससे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ गया.

एनएच-48 पर पुलिस ने बढ़ाई तैनाती

बारिश के बाद बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 260 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है. इसके साथ ही पांच क्रेन, दो हाइड्रा मशीन, एक एंबुलेंस, 17 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट और छह पुलिस वाहन भी लगाए गए हैं. पुलिस की टीमें उन जगहों पर मौजूद हैं जहां अक्सर जाम की स्थिति बनती है. हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों को हाईवे पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस लगातार कंट्रोल रूम और फील्ड टीमों के साथ मिलकर ट्रैफिक को सामान्य रखने की कोशिश कर रही है.

कई इलाकों में जलभराव

भारी बारिश के बाद सेक्टर 31, सेक्टर 39, शीतला माता मंदिर रोड, सेक्टर 10ए, पटौदी रोड, बसई रोड, कादीपुर और उमंग भारद्वाज चौक समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. जलभराव की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने में काफी परेशानी हुई. कई जगह छोटे-छोटे हादसों की भी खबर सामने आई. फिरोज गांधी कॉलोनी में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक साइकिल सवार गिर गया. वहीं एक गाय भी खुले गड्ढे में फिसलकर घायल हो गई. राजेंद्र पार्क इलाके में सड़क की खुदाई के कारण एक स्कूल बस बीच रास्ते में फंस गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान खुले गड्ढे और अधूरे काम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं.

नगर निगम ने बताया क्या चल रहा है काम

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम का कहना है कि शहर में जलभराव कम करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. नगर निगम, जीएमडीए, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे विभाग मिलकर सड़कों से पानी निकालने और हालात सामान्य करने में जुटे हैं. अधिकारियों के अनुसार मानसून शुरू होने से पहले कई जगह ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया गया था. उनका कहना है कि केवल बारिश का पानी निकालना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे हर साल होने वाली जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान मिल सके. इसके लिए तकनीकी योजना के तहत मजबूत ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. अधिकारियों ने फील्ड टीमों को संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ते ही तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

अगले कुछ दिन भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में और बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचने, ट्रैफिक अपडेट देखकर यात्रा करने और जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें. अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहती है तो शहर में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या और बढ़ सकती है. ऐसे में प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो.