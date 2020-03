नई दिल्‍ली: देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज बुधवार को इससे संक्रमित लोगों की संख्या 28 पहुंच गई. इस बीच गुड़गांव में पेटीएम कंपनी का एक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है. हाल ही में वह इटली से वापस लौटा है. बता दें कि दुनियाभर में इससे करीब 3100 लोगों की जान जा चुकी है.

पीटीएम ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि गुड़गांव के ऑफिस का हमारा कर्मचारी इटली से लौटा है, दुखद है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमण के टेस्‍ट में पॉजिटिव पाया गया है. वह उचित इलाज ले रहा है. ऐतिहात के तौर पर, हमने उसकी टीम के सदस्‍यों को तुरंत हेल्‍थ टेस्‍ट कराने के लिए कहा है.

Paytm: One of our colleagues based out of Gurgaon office who recently returned from Italy has sadly been tested positive for Coronavirus. He is receiving appropriate treatment. As a precautionary measure, we have suggested his team members to get health tests done immediately. pic.twitter.com/gXol1a4vOU

— ANI (@ANI) March 4, 2020