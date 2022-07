Gurgaon Sohna National Highway: राजीव चौक से बादशाहपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर बने छह लेन वाले सोहना एलिवेटेड हाईवे को सोमवार को ट्रायल के तौर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है. अब इस हाईवे पर आपकी गाड़ी फर्राटा भर सकेगी. बता दें कि बादशाहपुर और सोहना के बीच का हिस्सा 1 अप्रैल को पहले ही खोल दिया गया था, अब इसके पूरे 25 किलोमीटर के हिस्से तक पहुंचा जा सकता है. यह परियोजना गुरुग्राम, सोहना और अलवर के बीच यात्रा को आसान बनाएगी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगी.Also Read - अगर आपके पास नहीं है स्कूटी के पेपर्स, तो बेफिक्र होकर सड़क पर न निकलें, वर्ना कट सकता है 23,000 रुपये का चालान

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि 25 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के खुलने से यात्रियों को सुविधा होगी और ईंधन और समय की बचत होगी. Also Read - Delhi-NCR में 16 लेन का भारत का पहला अर्बन वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, एफिल टावर से 30 गुना स्टील लगेगा

उन्होंने ट्वीट किया, “परियोजना को लगभग 2000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश पर लगभग 7 किमी के कुल एलिवेटेड सेक्शन के साथ 6 लेन एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर के लिए विकसित किया गया है.” Also Read - क्या भारत में 5 साल में बंद हो जाएगा पेट्रोल? जानें क्या है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान

#ConnectingIndia with Prosperity!

The project for 22 km length Gurgaon Sohna National Highway has been developed to 6 Lane access controlled corridor with aggregate elevated section of about 7 km at a capital investment of about Rs 2000 crore. #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/HH4vZzcJyS

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 11, 2022