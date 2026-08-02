चाहकर भी ट्रैफिक चालान नहीं छिपा पाएंगे अब, सिग्नल पर पहुंचते ही स्क्रीन पर दिखेगा कच्चा चिट्ठा!

अगर आप बार-बार ट्रैफिक चालान कटने के बाद भी फाइन नहीं भरते हैं तो अब सावधान होने का समय आ गया है. इसके लिए पुलिस ऐसा सिस्टम लाई है जिससे आपके सारे चालान सिग्नल पर पहुंचते ही बड़ी सी स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अनोखे सिस्टम की शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है. यहां गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा सिस्टम शुरू किया है. जैसे ही आपकी गाड़ी सिग्नल के पास पहुंचेगी, सामने लगी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर गाड़ी का नंबर, कितने चालान बाकी हैं और कितनी रकम जमा करनी है, सब दिखाई देने लगेगा.
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यह नई व्यवस्था फिलहाल गुरुग्राम के सोहना चौक पर ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है. खास बात यह है कि ये पूरी तरह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करती है. स्क्रीन कुछ ही सेकंड में गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ लेती है और ट्रैफिक डेटाबेस से जानकारी निकालकर दिखा देती है. यही नहीं अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC खत्म हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है. इससे वाहन मालिकों को समय रहते जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने का मौका मिलेगा.
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस सिस्टम का मकसद सिर्फ चालान वसूलना नहीं है. असली उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना और सड़क हादसों को कम करना है. अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी गाड़ी पर चालान बाकी है. अब यह बहाना शायद नहीं चलेगा.
पिछले कुछ महीनों में गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे कई वाहन भी जब्त किए हैं, जिन पर लाखों रुपये के चालान बकाया थे. कुछ मामलों में तो एक ही गाड़ी पर 5 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना बाकी मिला. अगर सोहना चौक पर यह प्रयोग कामयाब रहता है, तो आने वाले समय में राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफको चौक, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और साउदर्न पेरिफेरल रोड जैसे बड़े चौराहों पर भी ऐसी AI स्क्रीन लगाई जा सकती हैं. इसके बाद हरियाणा के दूसरे शहरों में भी इस तकनीक को लागू करने की योजना है.
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