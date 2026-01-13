  • Hindi
गुरुग्राम में शून्य के करीब तापमान! 0.6°C तक गिरा पारा, आखिर क्यों मैदानी इलाकों में हो रही पहाड़ों जैसी ठंड

गुरुग्राम में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से भीषण ठंड ने लोगों को चौंका दिया है. आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में महसूस की जाने वाली सर्दी अब एनसीआर जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है. तेज हवाओं ने ठंड के असर को और बढ़ा दिया.

Gurugram Cold: गुरुग्राम ने इस हफ्ते ठंड का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को चौंका दिया, बल्कि मौसम वैज्ञानिकों को भी गंभीर विश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया. शहर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले करीब 50 सालों में सबसे सर्द रातों में से एक मानी जा रही है. ये स्थिति इसलिए भी असामान्य है, क्योंकि इस दौरान गुरुग्राम का तापमान कई प्रसिद्ध हिल स्टेशनों से भी कम रहा. यह साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर-पश्चिम भारत इस बार बेहद तीव्र सर्दी की चपेट में है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कोल्ड वेव और घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया. यानी मैदानी इलाकों में ठंड का असर पहाड़ों से भी ज्यादा देखने को मिला. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि कई मौसमीय कारकों का संयुक्त प्रभाव है.

इस भीषण ठंड की सबसे वजह

इस भीषण ठंड की सबसे बड़ी वजह उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली बर्फीली हवाएं हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं सीधे मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं ने दिन और रात दोनों समय तापमान को नीचे बनाए रखा है. इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने मौसम में नमी और अस्थिरता बढ़ा दी, जिससे ठंड और ज्यादा तेज महसूस हुई.

एक और अहम कारण है साफ आसमान और शुष्क मौसम। रात के समय जब आसमान साफ रहता है, तो जमीन से तेजी से गर्मी निकल जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रेडिएशनल कूलिंग कहा जाता है. यही वजह है कि रात के तापमान में अचानक भारी गिरावट देखने को मिलती है। कम आर्द्रता और हल्की लेकिन ठंडी हवाओं ने इस ठंड के असर को और बढ़ा दिया.

इसके अलावा, शहरीकरण भी इस असामान्य ठंड में भूमिका निभा रहा है. आमतौर पर शहरों में ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव के कारण तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार ठंडी हवाओं और मौसम की चरम स्थितियों ने इस प्रभाव को लगभग खत्म कर दिया. नतीजतन, गुरुग्राम जैसे शहर भी खुले ग्रामीण इलाकों जितने ठंडे हो गए.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है. लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने और कोहरे के कारण यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है. यह ठंड का दौर साफ संकेत है कि इस सर्दी में मौसम अपने सबसे तीखे तेवर दिखा रहा है.

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

