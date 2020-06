नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते पिछले करीब 1 महीने से हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगी राज्य की सभी सीमाओं को सील कर रखा है. लेकिन, लॉकडाउन 5.0, जिसे सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है, के पहले दिन दिल्ली-गुरुग्राम (Delhi-Gurugram) आने-जाने वालों की बॉर्डर पर लंबी कतार देखने को मिली. अनलॉक 1 में सरकार ने कई लॉकडाउन के कई नियमों में ढील दी है. जिनमें एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने की अनुमति शामिल है. ऐसे में दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर (Heavy traffic at Delhi-Gurugram Border) पर भी वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली. Also Read - Noida-Delhi Border Latest News Update: Unlock1.0 में भी बंद रहेगा दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, डीएम ने जारी किया आदेश, जानें नए नियम

बता दें अनलॉक 1 के तहत हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने भी अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय वाहनों को राज्य में आने-जाने की अनुमति दे दी है. जिसके चलते दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर इसका भारी असर देखने को मिला. हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई.

Long queue of vehicles at Delhi-Gurugram border; Commuters say, "State Government announced yesterday that inter-state travel is allowed, but today they are not allowing us as we do not have any movement pass." pic.twitter.com/HdmIUwTcC7

— ANI (@ANI) June 1, 2020