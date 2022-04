Gurugram Fire Outbreak: गुरुग्राम के मानेसर में सोमवार की देर रात कूड़े की ढेर में भीषण आग लग गई. यह घटना मानेसर के सेक्टर 6 के पास घटी. आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 50 से अधिक गाड़ियां मौजूद हैं. आग लगने के कारणों का अबतक पता नहीं लग सकता है. इस बाबत एएनआई ने वीडियो साझा किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी है. बीती रात दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चल रही थीं. इस बीच आग और तेजी से फैलने लगा और लोग अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागे.Also Read - डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, तब तक खेतों में लगी आग ने राख कर दी किसान की मेहनत, लाखों का हुआ नुकसान

गुरुग्राम के मानेसर में आग की लपटे इतनी तेज थीं कि खई झुग्गियां भी इस आग में जलकर खाक हो गई. वहीं कई वाहन भी इस आग की चपेट में आ गए. बता दें कि आग ने 25 एकड में पैले कबाड़ समेत झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. यह आग देर रात 11 बजे लगी. आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 50 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं. आग इतनी भयंकर थी कि घंटों मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इस घटना में जान बचाकर भागने की होड़ में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. Also Read - Fire In LNJP Hospital: एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

#WATCH | Massive fire breaks out in garbage near sector-6 of Manesar in Gurugram district late last night. 35 fire brigade vehicles present on the spot pic.twitter.com/llofnJIkH8

— ANI (@ANI) April 25, 2022