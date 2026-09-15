टॉयलेट के बहाने पुलिस गिरफ्त से भागने की फिराक में था गुरुग्राम हिट-एंड-रन का आरोपी, गिरकर हो गया चोटिल

Gurugram Hit And Run Case: गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस के आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भागने की भी कोशिश की. भागते समय वह गिर गया, जिससे उसे मामूली चोटें भी आईं. इसके बाद अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया. पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद कल्याण बैंसला के खिलाफ ‘हत्या की कोशिश’की धारा भी जोड़ दी है. आरोप है कि कल्याण बैंसला ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारी थी. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के विश्लेषण से यह सामने आया कि महिला को कार से टक्कर जानबूझकर मारी गई थी.
33 साल का कल्याण बैंसला हरियाणा के पलवल जिले के चांदहट का रहने वाला है. गुरुग्राम पुलिस की तीन विशेष टीमों ने पूरी रात अभियान चलाने के बाद 15 सितंबर को राजस्थान में दौसा और राजगढ़ के बीच के इलाके से उसे पकड़ा. घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और फरार हो गया था. पुलिस के मुताबिक, फरार होने से पहले बैंसला ने इस मामले को लेकर मीडिया को इंटरव्यू भी दिए थे. उसने ‘India Today’ से बातचीत में दावा किया था कि उसने बाइक सवारों को जानबूझकर टक्कर नहीं मारी. उसका कहना था कि वह केवल बाइक सवारों को धीमे चलने के लिए कह रहा था और उन्हें टक्कर मारने की उसकी कोई कोशिश नहीं थी.
#WATCH | Gurugram’s Golf Course accident case | Accused Kalyan Bainsla was arrested from Dausa, Rajasthan. He is being brought to Gurugram, Haryana.
(Video: Gurugram Police) pic.twitter.com/wmyvr5wYDs
— ANI (@ANI) September 15, 2026
हालांकि, जांच और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 जोड़ दी है. यह धारा हत्या के प्रयास से संबंधित है. मामले की जांच के दौरान पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने BNS की धारा 78 और धारा 79 भी जोड़ी है. धारा 78 पीछा करने यानी स्टॉकिंग से संबंधित है. वहीं, धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है.
पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने राजस्थान में आरोपी को गिरफ्तार किया. घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है. यह कार आरोपी के एक दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस ने बैंसला के साथ मौजूद एक अन्य शख्स को भी हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि घटना में उसकी क्या भूमिका थी. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी.