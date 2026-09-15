गुरुग्राम हिट-एंड-रन का आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया हत्या की कोशिश का मुकदमा

Gurugram Hit-And-Run Case: गुरुग्राम बाइक एक्सीडेंट के मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार (सितंबर, 15, 2026) को गिरफ्तार कर लिया है. कल्याण बैंसला पर ‘हत्या की कोशिश’ का आरोप है. एक दिन पहले बैंसला पर BNS की धारा 125 और 281 के तहत FIR दर्ज की गई थी. धारा 125 दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम से जुड़ी है, जबकि धारा 281 रैश ड्राइविंग से जुड़ी है. अब, गुरुग्राम पुलिस ने FIR में BNS की धारा 109 भी जोड़ दी है, जो ‘हत्या की कोशिश’ का आरोप है.
मालूम हो कि दिल्ली की महिला सिया का गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में बैंसला ने कथित तौर पर रोड-रेज की घटना के बाद अपनी कार से सिया को टक्कर मार दी थी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार (सितंबर, 13, 2026) सुबह हुई जब सिया कुछ राइडर्स के साथ अपनी अप्रिलिया स्पोर्टबाइक चला रही थी.
Gurugram’s Golf Course Accident Case | Accused Kalyan Bainsla has been arrested. More details awaited: Gurugram Police pic.twitter.com/xTmMt2oPmV
— ANI (@ANI) September 15, 2026
सिया ने घटना का वीडियो Instagram पर शेयर कर आरोप लगाया था कि एक सफेद मारुति सियाज के ड्राइवर ने उसका पीछा किया और बेहद खतरनाक तरीके से बार-बार उसके करीब अपनी गाड़ी लाकर उसे रुकने का इशारा किया. सिया ने ने वीडियो में कहा, ‘उसने गोल्फ कोर्स रोड पर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था. मैंने उससे दूरी बनाए रखते हुए गाड़ी चलाने को कहा. वह हाथ से इशारे करता रहा और मुझे अपनी बाइक रोकने को बोला. सिया ने इंस्टाग्राम वीडियो में आरोप लगाया कि कार में सवार सभी लोग नशे में थे और उसने कार से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की. उसने कहा, ‘मेरी दोस्त ने राइड के दौरान मुझे कवर करने की कोशिश भी की ताकि कार मेरे पास न आ सके, लेकिन उसने मुझे टक्कर मार दी.’
बैंसला के वकील ने दुर्घटना का दोष महिला बाइकर पर डालते हुए कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक स्टंट था. उन्होंने कहा, ‘आप महिला का वीडियो देखें, महिला अपनी बाइक 140-170 kmph की स्पीड से चला रही थी. यह सड़क स्टंट के लिए नहीं है, यह सड़क स्पीड के लिए नहीं है.’ NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने कहा, ‘यह विवाद खड़ा करने के लिए पब्लिसाइज किया जा रहा है. यह एक महिला है जिसे फॉलोअर्स चाहिए, जिसे व्यूज़ चाहिए, जिसे पब्लिसिटी चाहिए.’ उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय कार में बैठे व्यक्ति के साथ तीन और लोग थे और वे दिल्ली से रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहे थे.
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एक्सीडेंट के बाद गिरने से घायल हुई सिया ने बैंसला के इस दावे पर सवाल उठाया कि कथित तौर पर अपनी कार से बाइक को टक्कर मारने के बाद उन्हें दुख हुआ. पोस्ट किए गए दूसरे वीडियो में सिया ने कहा, ‘अगर आपको मेरे लिए इतना दुख था, तो आप उस समय क्यों नहीं रुके?’ इंस्टाग्राम पर सिया ने कहा कि किसी को टक्कर मारने के बाद रुकना और यह देखना कि उसे मेडिकल मदद की ज़रूरत है या नहीं, बैंसला की जिम्मेदारी थी.