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Gurugram Hit-and-Run: 'मैं नहीं, मेरा दोस्त कर रहा था ड्राइव', महिला बाइकर को टक्कर मारने वाली कार के मालिक का आया बयान

Gurugram Hit-and-Run: हादसे में शामिल मारुति सुजुकी सियाज हरियाणा के पलवल निवासी मनीष की है. मनीष ने बताया कि वह सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल असम में ड्यूटी पर हैं और कार वह नहीं चला रहे थे.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 14, 2026, 1:49 PM IST
Gurugram Hit-and-Run
सिया ने गुरुग्राम पुलिस से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है, जो सड़क पर दूसरे लोगों की जान खतरे में डालते हैं.

Gurugram Hit-and-Run: गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. हादसे में स्पोर्ट्स बाइक चला रही महिला सड़क पर गिर गई और काफी देर तक घिसटती रही. जिस कार ने महिला को टक्कर मारी अब उसके मालिक का बयान सामने आया है. कार मालिक का दावा है कि हादसे के समय वह खुद कार ड्राइव नहीं कर रहा था.

सिया ने पोस्ट किया वीडियो

महिला बाइकर सिया अप्रैलिया RS 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं और अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थीं. सिया के मुताबिक, पूरी घटना उनकी बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘rebelwheels_sia_’ पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. घटना रविवार (सितंबर, 13, 2026) की बताई जा रही है.

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नशे में था कार सवार?

सिया ने बताया कि एक कार ने उनकी बाइक का पीछा करना शुरू किया. कार में सवार लोग उनके साथ आक्रामक व्यवहार कर रहे थे. जब उन्होंने कार से दूरी बनाए रखने के लिए कहा तो कार सवारों ने उनकी बाइक रोकने की कोशिश की. सिया ने यह भी दावा किया कि कार में बैठे लोग नशे में लग रहे थे. सिया के मुताबिक, उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाते रहने की कोशिश की, ताकि कार उन्हें रास्ते में रोक न सके. उनके पीछे चल रहा एक दोस्त भी उनकी मदद करने और कार को उनके पास आने से रोकने की कोशिश कर रहा था. इसके बावजूद कार कथित तौर पर उनका पीछा करती रही.

हादसे के बाद कार सवार हुआ फरार

सिया का आरोप है कि कार चालक ने उनकी बाइक के आगे अपनी कार लाने की कोशिश की. इसी दौरान मारुति सुजुकी सियाज ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गईं. टक्कर के बाद कार मौके से फरार हो गई. हादसे के बाद सिया के एक दोस्त ने कार का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की. सिया के मुताबिक, कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, जहां ड्राइवर से इस घटना को लेकर सवाल किया गया. हालांकि, आरोप है कि ड्राइवर ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और वहां से भी कार लेकर चला गया.

कार मालिक ने क्या बताया?

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में शामिल मारुति सुजुकी सियाज हरियाणा के पलवल निवासी मनीष के नाम पर रजिस्टर्ड है. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR30Y4949 बताया गया है. NDTV से बातचीत में मनीष ने कहा कि हादसे के समय वह कार नहीं चला रहे थे. उन्होंने बताया कि वह सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल असम में ड्यूटी पर हैं. मनीष के मुताबिक, रविवार को उनके परिवार ने उनके दोस्त कल्याण को कार की चाबी दी थी और वही कार चला रहा था. उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी तब हुई, जब वीडियो वायरल हुआ और लोगों के फोन आने लगे.

सिया ने वीडियो के जरिए गुरुग्राम पुलिस से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है, जो सड़क पर दूसरे लोगों की जान खतरे में डालते हैं और हादसे के बाद मौके से भाग जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें गुरुग्राम की सड़कों पर खुद को असुरक्षित महसूस हुआ.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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