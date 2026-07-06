गर्लफ्रेंड के घर पत्नी को ले गया पति, फिर हत्या करने के बाद दोनों भागे थे नेपाल, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

Gurugram Manesar Murder Case: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने अवैध संबंधों की खौफनाक हद को बयां किया है. यहां एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी 38 वर्षीय प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी 22 साल की पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इसमें हैरान करने वाली बात है कि पीड़ित युवती की शादी को अभी महज तीन महीने ही हुए थे. दोनों के बीच में आ रही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति उसे अपनी प्रेमिका के ही किराए के कमरे पर ले गया और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
मामला तब खुला जब 22 मई को मृतका की मां ने मानेसर थाने में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. मां ने पुलिस को बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी की शादी इसी साल फरवरी में मानेसर के रहने वाले अंकित से हुई थी. 21 मई से उनकी बेटी का कोई अता-पता नहीं था. ससुराल वालों से जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो मां ने दामाद अंकित और उसके परिवार पर शक जताते हुए पुलिस से मदद गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की.
तफ्तीश के दौरान पुलिस ने प्रेमिका के कमरे में लापता महिला का शव बरामद किया. पुलिस को शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस ने तुरंत मामले में हत्या की धाराएं जोड़ीं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अंकित (25 वर्ष) और उसकी प्रेमिका रजनी देवी (38 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाता है, जबकि उसकी प्रेमिका रजनी झज्जर जिले की रहने वाली है और वहीं पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी.
पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जो खुलासे किए, वे बेहद चौंकाने वाले थे. अंकित और रजनी पिछले तीन साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. उन्होंने अपने इस रिश्ते को जारी रखने के लिए पत्नी को जान से मारने की पूरी साजिश रजनी के ही किराए के कमरे में रची थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को वारदात से करीब दो महीने पहले UP से खरीदा गया था. पुलिस का मानना है कि यह हथियार खास तौर पर इस मर्डर को अंजाम देने के लिए ही खरीदा गया था. घटना वाले दिन अंकित अपनी पत्नी को बहला-फुसलाकर रजनी के कमरे पर ले गया, जहां दोनों आरोपियों ने मिलकर उसे गोली मार दी.
वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए अंकित और रजनी तुरंत हरिद्वार भाग गए और वहां से सीमा पार कर नेपाल फरार हो गए. दोनों आरोपी करीब एक महीने से अधिक समय तक छिपे रहे. पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी. 30 जून को जैसे ही दोनों आरोपी नेपाल से भारत वापस लौटे, मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें दबोच लिया. कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर लिया है, ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत बरामद किए जा सकें.
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