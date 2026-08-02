फंदे से लटका मिला शव, पत्नी हिरासत में... गुरुग्राम की MNC में करता था काम, 7 साल के बेटे की वीडियो से मिले सबूत

Crime News: गुरुग्राम के सूरत नगर इलाके में रहने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. 36 साल का संजीव यादव अपने घर में फंदे से लटका मिला. घटना के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, मृतक के परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है.
पुलिस ने बताया कि संजीव यादव मूल रूप से पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था और शादी के बाद गुरुग्राम में अपने परिवार के साथ रह रहा था. घटना के समय घर में उसकी पत्नी और सात साल का बेटा मौजूद थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पत्नी ने आसपास के लोगों और दोनों परिवारों को फोन कर घटना की सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना के समय सात साल के बेटे ने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि घटना के समय घर के अंदर क्या परिस्थितियां थीं. फिलहाल इस वीडियो की सत्यता और उसमें मौजूद तथ्यों की जांच की जा रही है.
मृतक के परिजनों का कहना है कि संजीव और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे. परिवार का आरोप है कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था और पत्नी तलाक लेना चाहती थी. संजीव की बहन ने दावा किया कि उनके भाई की मौत सामान्य आत्महत्या नहीं लगती. उनका कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.
संजीव के पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनके बेटे की मौत के पीछे साजिश हो सकती है और पुलिस को सभी संभावित पहलुओं पर जांच करनी चाहिए. परिवार का ये भी कहना है कि केवल शुरुआती परिस्थितियों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव और उनकी पत्नी की मुलाकात गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में नौकरी के दौरान हुई थी. दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को जानने के बाद साल 2018 में शादी की. शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ और पत्नी ने नौकरी छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी थी.
फिलहाल पुलिस ने पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. घटनास्थल से मिले सबूतों, मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और परिवार के बयानों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों को लेकर तस्वीर साफ होगी.
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