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Gurugram Power Cut Rapid Metro Stopped On Track Watch Video

गुरुग्राम: बीच रास्ते में अटक गई रैपिड मेट्रो, ट्रैक पर चलते दिखे लोग; Video

गुरुग्राम में सेक्टर-72 के ट्रांसफॉर्मर फुंकने से बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया. रैपिड मेट्रो बीच ट्रैक पर रुक गई और कई सेक्टरों में घंटों ब्लैकआउट रहा.

इस पूरी घटना ने सुरक्षा इंतजामों और इमरजेंसी मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. (Photo from X Video)

साइबर सिटी कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम में उस वक्त ब्रेक लग गया, जब अचानक रैपिड मेट्रो बीच ट्रैक पर ही रुक गई. दरअसल, सेक्टर-72 स्थित 220 KVA बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फुंक गया, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई. इस तकनीकी खराबी का असर इतना बड़ा था कि रैपिड मेट्रो तक बंद हो गई. उमस भरी गर्मी और अंधेरे के बीच लोग घंटों तक फंसे रहे. सबसे ज्यादा परेशानी रैपिड मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को हुई, जो ट्रेन रुकने के कारण लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे. इस घटना के बाद, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े हो गए.

रैपिड मेट्रो बीच ट्रैक पर रुकी, यात्री परेशान

पावर सप्लाई ठप होने के कारण मेट्रो ट्रेनें ट्रैक के बीच में ही रुक गईं. करीब एक घंटे तक जब ट्रेनें आगे नहीं बढ़ीं, तो यात्री परेशान होने लगे. इसके बाद कई यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक लोहे के ट्रैक पर पैदल चलते नजर आए. लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर किसी तरह अंधेरे में स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश की. कई यात्रियों ने बताया कि उस समय डर का माहौल था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है. इस पूरी घटना ने सुरक्षा इंतजामों और इमरजेंसी मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

Gurugram Rapid Metro service disrupted, passengers seen walking on tracks.

pic.twitter.com/gSanhDby3D — News Arena India (@NewsArenaIndia) May 22, 2026

डिस्क्लेमर: यह वीडियो X से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

गुरुग्राम में कई सेक्टरों में ब्लैकआउट

सेक्टर-72 के मुख्य ट्रांसफार्मर में खराबी आने के बाद इसका असर पूरे इलाके में फैल गया. सेक्टर-15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति 66KVA सहित कुल 7 बड़े बिजली घर पूरी तरह ठप हो गए. इसके कारण सेक्टर-38 से 57 तक के बड़े हिस्सों में बिजली सप्लाई बंद हो गई. सेक्टर-15 पार्ट-1 और पार्ट-2, सेक्टर-18 और आसपास के पॉश इलाकों में भी लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. घरों में AC, पंखे और जरूरी उपकरण बंद हो गए, जबकि कई जगह पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा. बिजली कटौती का असर सिर्फ रिहायशी इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औद्योगिक और कमर्शियल क्षेत्रों में भी कामकाज प्रभावित हुआ. खासकर मारुति प्लांट से जुड़े इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली बंद होने से कई गतिविधियां प्रभावित बताई जा रही हैं.

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कब तक ठीक होगी स्थिति?

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ट्रांसफार्मर में आई खराबी काफी गंभीर है. तकनीकी टीम लगातार मरम्मत और रिप्लेसमेंट के काम में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर को पूरी तरह ठीक करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है. इसी वजह से कई इलाकों में देर रात या शनिवार सुबह तक ही बिजली सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है. विभाग ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

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इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठते सवाल

इस घटना के बाद, गुरुग्राम के वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं. साइबर सिटी कहे जाने वाले इस शहर में बड़ी-बड़ी कंपनियां और लाखों लोग रहते हैं. लेकिन एक ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरे सिस्टम का ठप पड़ जाना लोगों को परेशान कर रहा है. रैपिड मेट्रो जैसी आधुनिक सेवा का बीच रास्ते में रुक जाना और यात्रियों को ट्रैक पर पैदल चलना पड़ना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रियल लोड के हिसाब से बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. फिलहाल बिजली विभाग और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटे हैं.