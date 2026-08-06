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Gurugram Ka Mausam: गुरुग्राम बारिश में डूबा, सड़कें बनीं तालाब; जानिए अब कैसा रहेगा मौसम?

Gurugram Ka Mausam: गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव, ट्रैफिक जाम और वर्क फ्रॉम होम की सलाह जारी. आज बारिश होने की संभावना कम है लेकिन मौमस विभाग ने कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 6, 2026, 3:38 PM IST
gurugram rain
गुरुग्राम का मौसम (Image: IANS)

Gurugram Ka Mausam: गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है. बुधवार रात करीब 3 बजे शुरू हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया. सड़कें तालाब जैसी नजर आईं और सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए 6 और 7 अगस्त को कॉर्पोरेट ऑफिस और निजी संस्थानों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी है. इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और जलभराव वाले इलाकों में राहत कार्य तेजी से पूरा करना है.

आज कैसा रहेगा गुरुग्राम का मौसम

आज यानी 6 अगस्त को गुरुग्राम में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि उमस की वजह से मौसम 36 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है. रात के समय हल्की से मध्यम बारिश होने की करीब 65 फीसदी संभावना है. उत्तर-पूर्व दिशा से 4 से 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और आर्द्रता 83 से 87 फीसदी के बीच बनी हुई है. वहीं शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 134 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस की परेशानी वाले लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

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भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव

पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम जिले में औसतन 97 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 110 मिमी बारिश सोहना में हुई, जबकि गुरुग्राम तहसील में 97 मिमी, कादीपुर और हरसरू में 74-74 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. सेक्टर 52 की अरडी सिटी, सुभाष चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम रोड और एनएच-48 पर जलभराव की वजह से लंबा जाम लगा रहा. कई जगह तेज हवा के कारण पेड़ भी गिर गए, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई. नगर निगम की टीमें कई इलाकों में पानी निकालने और रास्ते साफ करने के काम में जुटी रहीं.

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को दी सलाह

जलभराव और ट्रैफिक जाम को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा के चलते पहले से कई रास्तों पर डायवर्जन लागू हैं, ऐसे में बारिश ने स्थिति और मुश्किल बना दी है. प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि ट्रैफिक को सुचारु रखा जा सके. प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखने की सलाह दी है.

कल भारी बारिश का अलर्ट, रखें ये सावधानियां

मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त को गुरुग्राम में भारी बारिश होने की 95 फीसदी संभावना है. 8 अगस्त को गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि 9 और 10 अगस्त को भी बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान है. ऐसे में अगर बहुत जरूरी काम न हो तो यात्रा टालना बेहतर रहेगा. बाहर निकलते समय जलभराव वाले रास्तों से बचें, वाहन धीरे चलाएं और मौसम व ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आने वाले कुछ दिन गुरुग्राम के लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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