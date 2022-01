Guwahati-Bikaner Expres Accident news updates: कोलकाता: इंडियन रेलवने पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में दोमोहोनी के निकट बृहस्पतिवार को बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन (Guwahati-Bikaner Express 1563) के करीब कई डिब्‍बों के पटरी से पलटने की घटना की सुरक्षा जांच के आदेश दिए है. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका है. रेलवे सुरक्षा ने जांच के आदेश के साथ ही रेलवे ने हेल्‍पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. इंडियन रेलवे ने हेल्‍पलाइन नंबर (Helpline numbers) 03612731622, 03612731623 जारी किए हैं. रेलवे हेल्‍पलाइन नंबर (Railway Helpline numbers) 03564 255190, 050 34666 और 0361-273162, 2731622, 2731623 गुवाहाटी हेल्‍पलाइन. इन नंबरों पर सहायता संबंधी जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है.Also Read - Train Accident Live Update: जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे की जांच रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर करेंगे

रेलवे हेल्‍पलाइन नंबर (Railway Helpline numbers) 03564 255190, 050 34666 और गुवाहाटी हेल्‍पलाइन नंबर 0361-273162, 2731622,

2731623

भारतीय रेलवे ने ताजा अपडेट जानकारी में कहा है कि UPDATE 12 कोच प्रभावित हुए हैं. गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 15633 के पटरी से उतरने की उच्च स्तरीय रेलवे

सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं, रेलवे हेल्पलाइन नंबर – 03612731622, 03612731623 हैं.

#UPDATE | Guwahati-Bikaner derailment: Accident of train no 15633 in Alipurduar Division Northeast Frontier Railway (NFR).

Helplines numbers:

1. Patna junction – 9341506016

2. Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn- 7388898100

3. Danapur 7759070004

4. Sonpur 9771429999

