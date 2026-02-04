Hindi India Hindi

Guwahati Child Abuse Minor Found Hidden Inside Bed Box Viral Rescue Video

गुवाहाटी में इंसानियत शर्मसार; सालों तक प्रताड़ित 13 साल की बच्ची को बेड के बॉक्स में छिपाया, वीडियो देख कांप उठा शहर

गुवाहाटी से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में 13 साल की नाबालिग लड़की को एक घर के बेड (डिवान) के स्टोरेज बॉक्स के अंदर छिपाकर रखा गया था. ये पूरा मामला जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Guwahati Crime: असम के गुवाहाटी से सामने आया ये मामला इंसानियत को झकझोर देने वाला है. यहां एक 13 साल की नाबालिग लड़की को घरेलू नौकरानी बनाकर सालों तक शोषण किया गया और जब प्रशासन जांच के लिए पहुंचा, तो उसे बचाने के बजाय बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देख लोगों में आक्रोश फैल गया.

जानकारी के मुताबिक, ये कार्रवाई जिला श्रम टास्क फोर्स ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की. शिकायत में कहा गया था कि एक नाबालिग बच्ची से घर में घरेलू काम कराया जा रहा है. रविवार (1 फरवरी) की शाम जब टीम मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंची, तो घर के लोगों ने दावा किया कि बच्ची वहां मौजूद नहीं है और उसके पिता उसे कुछ दिन पहले अपने साथ ले गए हैं. लेकिन घर वालों के बयानों में लगातार विरोधाभास नजर आया, जिससे अधिकारियों को शक हुआ.

कैसे सामने आया मामला?

जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि घर के लोग उन्हें कुछ कमरों में जाने से रोक रहे हैं. कहा गया कि वहां कोई सो रहा है और अंदर जाना ठीक नहीं है. अधिकारियों ने जब सख्ती दिखाई और तलाशी लेने पर जोर दिया, तो एक कमरे में रखे डिवान के अंदर से बच्ची को बाहर निकाला गया. बच्ची बेहद कमजोर हालत में थी और बाहर आते ही रोने लगी। उसे तुरंत पानी दिया गया और मेडिकल मदद की व्यवस्था की गई.

स्टोरेज बॉक्स में बंद किया गया

शुरुआती पूछताछ में बच्ची ने बताया कि वह पिछले करीब 6 साल से उसी घर में काम कर रही थी. इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक हिंसा की गई. उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और गलती होने पर मारा-पीटा जाता था. अधिकारियों का कहना है कि जांच की भनक लगने पर आरोपियों ने बच्ची को करीब 25 मिनट तक बेड के स्टोरेज बॉक्स में बंद रखा, ताकि वह नजर न आए.

इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नाबालिग बच्चों से घरेलू काम कैसे कराया जा रहा है और ऐसी घटनाएं इतने सालों तक छिपी कैसे रह जाती हैं. बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. प्रशासन ने बच्ची को औपचारिक रूप से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है. साथ ही, मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ बाल श्रम कानून और अन्य सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बाल श्रम और बच्चों के शोषण के खिलाफ सतर्कता कितनी जरूरी है. समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जाए, ताकि किसी और मासूम को इस तरह की यातना न झेलनी पड़े.

