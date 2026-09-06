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बिना रजिस्ट्रेशन पाकिस्तानी-अमेरिकी नस्ल के इन कुत्तों को पाला तो होगी कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किए नए नियम

Gwalior Dog Rules: ग्वालियर में पाकिस्तानी बुली, पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है. नियम तोड़ने पर कुत्ता जब्त हो सकता है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 6, 2026, 9:52 PM IST
gwalior dog rules
पालतू कुत्तों लेकर नगर निगम ने जारी किया नियम (Image: AI)

Gwalior Dog Rules: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वालों के लिए नगर निगम ने नए नियम जारी किए हैं, अगर आप भी अपने घर में कुत्ते पाल रखें हैं या पालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए और भी खास हो जाता है. दरअसल ग्वालियर नगर निगम ने शहर बढ़ते कुत्तों के हमलों की घटनाओं को देखते हुए कुछ नस्लों के पालने को लेकर नए दिशा निर्देंश जारी किए हैं. इसके अलावा नगर निगम ये भी स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों की अनदेखी कर कुत्तों को पाला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर में आक्रामक नस्ल के कुत्तों पर सख्ती

ग्वालियर नगर निगम ने कुछ आक्रामक मानी जाने वाली कुत्तों की नस्लों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. इनमें पाकिस्तानी बुली, अमेरिकी पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं. निगम ने साफ किया है कि इन कुत्तों को पालने वाले लोगों को नियमों का पालन करना होगा और उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. बिना रजिस्ट्रेशन ऐसे कुत्ते पालने पर मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. निगम का कहना है कि इस कदम का मकसद लोगों की सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंता को कम करना है.

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घर-घर जाकर होगा कुत्तों का सर्वे

नगर निगम के सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें पालतू कुत्तों का इस्तेमाल लोगों को डराने या विवाद के दौरान हमला करने के लिए किया गया. इन शिकायतों के बाद निगम ने शहर में विशेष सर्वे कराने का फैसला लिया है. इसके तहत उन घरों की पहचान की जाएगी, जहां पाकिस्तानी बुली, पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लों के कुत्ते पाले जा रहे हैं. निगम की टीमें घर-घर जाकर कुत्तों की जानकारी और रजिस्ट्रेशन की जांच कर सकती हैं.

नियम तोड़े तो कुत्ता भी हो सकता है जब्त

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति तय नियमों का पालन किए बिना इन नस्लों के कुत्ते पालता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. रजिस्ट्रेशन नहीं होने या नियमों का उल्लंघन मिलने पर कुत्ते को जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने का भी प्रावधान बताया गया है. इसलिए इन नस्लों के कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और निगम के नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

कुत्तों के हमलों की घटनाओं से बढ़ी चिंता

ग्वालियर में कुत्तों के हमले से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद यह मुद्दा चर्चा में है. जून 2024 में एक इनामी बदमाश द्वारा पुलिस टीम के पीछे रॉटविलर कुत्ता छोड़ने का मामला सामने आया था. वहीं जनवरी 2024 में रॉटविलर के अपने मालिक पर हमला करने की घटना भी सामने आई थी, जिसमें मालिक को गंभीर चोटें लगी थीं. ऐसी घटनाओं के बाद आक्रामक नस्ल के कुत्तों को लेकर सुरक्षा और नियमों पर बहस तेज हुई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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