बदमाश ने सोचा आसानी से भाग जाएगा, जुड़वा बहनों ने पीछा कर पकड़ लिया... पुलिस ने किया सम्मानित

ग्वालियर में दो जुड़वा बहनों ने साहस दिखाते हुए मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश का पीछा कर उसे पकड़ लिया. दोनों ने अपना मोबाइल वापस लेने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर ग्वालियर पुलिस ने दोनों छात्राओं को सम्मानित किया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/gwalior-twin-sisters-chase-and-catch-mobile-snatcher-after-phone-theft-police-honours-them-8496641/ Copy

मोबाइल छिनने के बाद दोनों बहनों ने घबराने के बजाय तुरंत आरोपी का पीछा शुरू कर दिया.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो जुड़वा बहनों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया. दोनों बहनों ने आरोपी का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे दबोचकर अपना मोबाइल वापस ले लिया. इसके बाद उन्होंने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. दोनों छात्राओं की बहादुरी से प्रभावित होकर ग्वालियर पुलिस ने उन्हें सम्मानित किया है. जानकारी के मुताबिक, लॉ की छात्रा राशिता अग्रवाल और उनकी जुड़वा बहन आशिता अग्रवाल शनिवार सुबह स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं. दोनों जब फूलबाग चौराहे के पास नए पुल से गुजर रही थीं, तभी बाइक सवार एक युवक ने अचानक राशिता के हाथ से मोबाइल छीन लिया और तेज रफ्तार से वहां से भागने लगा.

ये भी जरूर पढ़ें- 1950 में पाकिस्तान में कितने का था एक लीटर पेट्रोल और डीजल, भारत से महंगा या फिर सस्ता

आरोपी के पीछे पड़ गई बहनें

मोबाइल छिनने के बाद दोनों बहनों ने घबराने के बजाय तुरंत आरोपी का पीछा शुरू कर दिया. दोनों ने अपनी स्कूटी से बाइक सवार युवक का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने वहां से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों बहनों ने उसे जाने नहीं दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी के पकड़े जाने के बाद दोनों बहनों ने उससे अपना मोबाइल वापस ले लिया. इस दौरान आरोपी ने कई बार माफी भी मांगी. इसके बाद दोनों बहनों ने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मनप्रीत के रूप में हुई है. वह पंजाब का रहने वाला है और काम के सिलसिले में ग्वालियर आया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी पहले भी मोबाइल स्नैचिंग या किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल रहा है या नहीं.

पुलिस ने दोनों बहनों को किया सम्मानित

दोनों बहनों की बहादुरी की जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया. उन्होंने छात्राओं के साहस और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि जागरूक और साहसी नागरिक अपराध पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इस घटना के दौरान दोनों बहनों द्वारा आरोपी को पकड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग दोनों बहनों की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिलहाल पड़ाव थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच की जा रही है. (इनपुट्स सहित)