नई दिल्‍ली/ भोपाल / लखनऊ : मध्‍य प्रदेश की पुलिस ने आगर में यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में लिया है. भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट विधायक विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ अवैध तरीके से एक व्‍यक्ति की संपत्ति पर कब्‍जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज है. एमपी के आगर जिले की पुलिस में विधायक मिश्रा की हिरासत के बाद यूपी के भदोही से एक पुलिस टीम उन्‍हें गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई है. Also Read - सोनू सूद की मदद से बिस्तर पर पड़ी लड़की दोबारा चलने लगी, बोलीं- आप भगवान हैं!

भदोही के एसपी ने कहा, ज्ञानपुर एमएलए विजय मिश्रा को मध्‍य प्रदेश के आगर एसपी के द्वारा हिरासत में लिया गया है. हमारी टीम एमपी के लिए रवाना हो गई है. उनकी पत्‍नी और बेटे को भी जल्‍द ही गिरफ्तार किया जाएगा. Also Read - यूपी: विधायक विजय मिश्रा ने बताया जान को खतरा, कहा- ब्राह्मण हूं, इसीलिए कभी भी एनकाउंटर हो सकता है

एमपी के आगर जिले के एसपी राकेश सागर ने कहा कि विधायक मिश्रा को हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है केवल हिरासत में है क्‍योंकि अपराध उत्‍तर प्रदेश के भदोही में हुआ है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. केस की जांच करने वाले अधिकारी भदोही से आएंगे और गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी करेंगे. Also Read - कानपुर के बिकरू हत्‍याकांड में जेल में बंद विधवा 'नाबालिग': परिवार

MLA Vijay Mishra has not been arrested by us but only detained as crime took place in Bhadohi district, Uttar Pradesh, which is not in our jurisdiction. Case Investigating Officer will come from Bhadohi & complete the arrest formalities: Rakesh Sagar, SP, Agar, Madhya Pradesh https://t.co/lTHC3U95tF pic.twitter.com/8A1E1HhP2C

विधायक ने एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका जताई थी

बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्र ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाल ही में एक वीडियो जारी किया था. इसमें विधायक मिश्रा ने कहा कि मेरा इतना ही कुसूर है कि मैं ब्राह्मण हूं और कभी भी मुझे मारा जा सकता है. मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है. विधायक ने कहा कि पूर्वाचल के कई माफिया और सियासी धुर विरोधी साजिश रच रहे हैं. पंचायती चुनाव में कब्जा करने के लिए भदोही पर सबकी निगाह है. इसके साथ ही पुलिस भी मुझे गिरफ्तार कर मार सकती है. आज ही मेरी हत्या की जा सकती है.

Gyanpur MLA Vijay Mishra detained by SP of Agar in Madhya Pradesh on our request. Our team has been dispatched to MP. His wife&son will be arrested soon: Bhadohi SP

An FIR has been registered against MLA. FIR states that he had unlawfully taken possession of a person’s property. pic.twitter.com/aNOmpmZ8hn

— ANI UP (@ANINewsUP) August 14, 2020