वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले की अगली (Gyanvapi latest Update) सुनवाई अब सोमवार 30 मई को होगी. गुरुवार दोपहर दो घंटे तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी. मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि मस्जिद के अंदर एक कथित ‘शिवलिंग‘ (Shivling) पाए जाने की अफवाहों ने सार्वजनिक अशांति पैदा की है.Also Read - UP State Budget 2022: उत्तर प्रदेश ने बजट के दौरान 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 21 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए

मस्जिद समिति ने चिंता जताई कि ‘शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है.’ उधर, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि ‘मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें शुरू कीं. बहस आज पूरी नहीं हो सकी. इसलिए, सोमवार (30 मई) को अब अगली सुनवाई होगी. Also Read - यूपी का ऐतिहासिक बजट पेश, सीएम योगी ने कहा-विकास का बजट, अखिलेश का तंज-ये बजट नहीं, बंटवारा है

Today, Muslim side just read out paragraphs from our petition & tried to say that the petition isn't maintainable. We interjected & pointed out to the court that we've specific rights & all pleadings were made: Adv Vishnu Jain, Hindu side's lawyer in Gyanvapi mosque survey matter pic.twitter.com/Umho34mgHc

