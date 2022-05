ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Mosque Survey) मामले के वाराणसी कोर्ट ने ‘कोर्ट कमिश्नर’ अजय मिश्रा (Ajay Mishra) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए थे. इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बाकी दो कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को दो दिन की मोहलत दी है. इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी एक दिन का समय दिया है. अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी.Also Read - यूपी में ज्ञानवापी विवाद के बीच मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म, कहा- हमारे पूर्वज हिंदू थे

Gyanvapi mosque survey | Advocate-Commissioner Ajay Kumar Mishra removed from his post appointed by the court.#UttarPradesh

