Gyanvapi Update: ज्ञानवापी मामले में 'शिवलिंग' की कॉर्बन डेटिंग पर फिलहाल रोक, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया यह कदम

Gyanvapi Update: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित ‘शिवलिंग’ की उम्र का पता लगाने के लिए कॉर्बन डेटिंग समेत विभिन्न वैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर फिलहाल रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर संरचना की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था. संचरना के ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया गया है. हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा है कि संरचना ‘वजू खाना’ में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले हाथ, पैर और मुंह धोते हैं.

Supreme Court says since the implications of the Allahabad High Court order that allowed carbon dating of the “Shivling” merit closer scrutiny, the implementation of the directions concerned in the order shall stand deferred till the next date. — ANI (@ANI) May 19, 2023