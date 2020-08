UNLOCK 0.3 केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइंस के बाद पूरे देश में अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत पांच अगस्त से जिम और योगा इंस्टीच्यूट को खोलने की इजाजत दी गई है. सोमवार से तमिलनाडु में अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस के बाद जिम फिर से खुल गए हैं। जिम खुलने के बाद सीमित संख्या में लोग काफी दिनों बाद वर्कआउट करने पहुंचे. Also Read - ICC Women’s ODI World Cup को स्थगित करने के पीछे Corona नहीं बल्कि ये है वजह, जानिए पूरी डिटेल

एशियाई पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता आरती अरुण ने कहा कि " जिम खुल जाने से खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा, वो वर्कआउट फिर से शुरू कर सकेंगे. विभिन्न खेल से जुड़े लोगों को इससे लाभ मिलेगा. दिसंबर में हमें इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करनी है. हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में जिम जाना, यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी लेकिन मैं इसे स्वीकार करती हूं."

Tamil Nadu:Gyms reopen in Chennai as part of #UNLOCK3.

Asian Powerlifting Championship gold medalist Arthi Arun says,”Sports community to be benefitted by this move. In Dec, we’ve Asian Championship in Indonesia.Due to lockdown, it’ll be a bigger challenge for me but I accept it” pic.twitter.com/dMTEpDRmyk

