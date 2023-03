एच3एच2 वायरस से रहें सावधान, एक्सपर्ट बोले- COVID गया, लेकिन कमजोर इम्युनिटी वालों को H3H2 के इंफेक्शन से गंभीर खतरा

H3H2, viru viral infections, Union Health Ministry: नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने विशेष रूप से एच3एच2 वायरस के कारण बड़े अस्पतालों और विशेषज्ञों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक की और देश में वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि (Amid increasing Risk of H3H2 Viral Infection) पर चर्चा की.

एक अधिकारी सोमवार को कहा. देश में कोविड मामलों में कमी के साथ, एक नए वायरस (H3H2 virus)के उभरने के कारण वायरल संक्रमण (viral infection) काफी बढ़ गया है, जिसके लिए विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे है. एक्सपर्ट ने कहा, कहा कि वायरस उन लोगों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या जिन्हें कई बीमारियां है.