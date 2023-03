H3N2 इन्फ्लुएन्जा से मौत की पुष्टि के बीच सरकार की तरफ से आई राहत भरी खबर, बताया- कब घटने लगेंगे इसके मामले

H3N2 Influenza Latest Update: भारत में एच3एन2 (H3N2 Virus) के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक और हरियाणा में एक-एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है. इन सबके बीच केंद्र सरकार की तरफ से राहत देने वाली खबर सामने आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) ने शुक्रवार को बताया कि वह स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है और माह के अंत से मामले घटने की उम्मीद है. मंत्रालय की तरफ से शेयर किये गए आंकड़ों के मुताबिक, 2 जनवरी से 5 मार्च तक देश में एच3एन2 के 451 मामले सामने आए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ‘यह देखा जा सकता है कि इस साल की शुरुआत से, एच3एन2 जांच में इन्फ्लुएन्जा की पुष्टि वाले नमूनों में इसका सबसे प्रमुख उप-स्वरूप है. मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वह मौसमी इन्फ्लुएन्जा के उप-स्वरूप एच3एन2 के मामलों और मृत्यु दर पर भी करीबी नजर रखे हुए है. मंत्रालय ने कहा, ‘छोटे बच्चों और पहले से रोगों से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को मौसमी इन्फ्लुएन्जा से सबसे ज्यादा खतरा है. अब तक, कर्नाटक और हरियाणा में एच3एन2 से एक-एक मौत होने की पुष्टि हुई है.’

मौसमी इंफ्लूएंजा श्वसन तंत्र में होने वाल एक गंभीर संक्रमण है जो इन्फ्लुएन्जा वायरस से होता है. कुछ खास महीनों में विश्व भर में इसके मामले बढ़ जाते हैं. मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएन्जा के मामले दो अवधि में बढ़ते हैं… पहली अवधि जनवरी से मार्च महीने तक की होती है और दूसरी अवधि मॉनसून बाद के महीनों की है. मौसमी इन्फ्लुएन्जा के मामले मार्च से घटने की उम्मीद है. इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं.’

बयान में कहा गया है कि मंत्रालय समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) नेटवर्क के जरिये वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर मामलों पर नजर रखे हुए है. कर्नाटक में हीरे गौड़ा (82) नाम के व्यक्ति की एच3एन2 वायरस (What Is H3N2 Virus) से एक मार्च को मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. हासन जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, ‘हीरे गौड़ा (82) की एक मार्च को एच3एन2 वायरस से मौत होने की पुष्टि हुई है.’ उन्होंने बताया कि वह मधुमेह से पीड़ित थे और उन्हें उच्च रक्तचाप की भी समस्या थी.