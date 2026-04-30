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Haj Yatra 2026: हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने दी ऐसी रियायत झूम उठेंगे भारतीय मुस्लिम

Haj Yatra 2026: हज यात्रियों के लिए खुशखबरी आई हैं. केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के किराए रियायत दी है.

Haj Yatra 2026

Haj Yatra 2026: देशभर के हज यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने एयरलाइंस की उस मांग को मानने से मना कर दिया है, जिसमें किराया काफी बढ़ाने की बात कही गई थी. इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिली है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हज सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए जिंदगी का बड़ा सपना होता है. लोग सालों तक पैसे बचाते हैं और इस मौके का इंतजार करते हैं. ऐसे में सरकार ने कोशिश की है कि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े.

एयरलाइंस ने क्यों मांगी थी बढ़ोतरी

दरअसल, हाल के समय में मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से विमान ईंधन के दाम काफी बढ़ गए हैं. इसी कारण एयरलाइंस कंपनियों ने हज यात्रियों से ज्यादा किराया लेने की मांग की थी. उन्होंने हर यात्री से करीब 300 से 400 डॉलर तक अतिरिक्त रकम मांगी थी. एयरलाइंस का कहना था कि बढ़ती लागत को देखते हुए यह जरूरी है. लेकिन यह स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है और किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है. फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की.

सरकार ने क्या फैसला लिया

काफी चर्चा और बातचीत के बाद सरकार ने एक संतुलित फैसला लिया. अब यात्रियों को सिर्फ 100 डॉलर अतिरिक्त देने होंगे. यह रकम पहले मांगी गई राशि से काफी कम है. यानी हर यात्री को 200 से 300 डॉलर तक की बचत होगी. सरकार ने यह भी साफ किया कि यह बढ़ोतरी सभी यात्रियों पर बराबर लागू होगी, चाहे वे किसी भी शहर से यात्रा कर रहे हों. इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनका बजट ज्यादा नहीं बिगड़ेगा.

यात्रियों को बोझ से बचाने की कोशिश

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का मकसद किसी तरह का दबाव बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को राहत देना है. उन्होंने बताया कि पूरा फैसला साफ तरीके से और नियमों के तहत लिया गया है. इससे हज 2026 की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी. सरकार चाहती है कि जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और वे आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकें. इससे पहले कई निजी टूर ऑपरेटरों ने भी किराया बढ़ा दिया था और बाद में करीब 150 डॉलर और जोड़ दिए थे. इससे यात्रियों की चिंता और बढ़ गई थी. ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी राहत देने वाला है. सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि हर भारतीय मुस्लिम के लिए हज यात्रा आसान और किफायती बनी रहे. आने वाले समय में भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे, जिससे लोगों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सके.